影／高鐵新車明抵高雄港 史哲赴龍湖廟祈求運送順利

台灣高鐵新世代列車N700ST首組列車即將跨海抵台，預計明天上午運抵高雄港，由於剛好正值民間鬼月期間，為求萬無一失，台灣高鐵董事長史哲今天特別前往高雄市小港區龍湖廟參拜祈福，祈求新車從日本渡海來台一路平安、運送順利，為這批睽違近20年的高鐵新車增添一段「抵台前祈福」的地方信仰插曲。

台灣高鐵向日本日立東芝聯盟採購12組N700ST新世代列車，首組列車7月30日在日本山口縣日立笠戶工廠正式出廠，隨後啟程渡海來台，預計明天抵達高雄港74號碼頭，擁有兩百多年的小港龍湖廟供奉大士爺，剛好就在碼頭附近，每年中元普渡都會遵循百年古禮盛大舉辦「大士爺祭典」，這項祭典更名列高雄市無形文化資產，高鐵董事長史哲今天今天特地選擇前往龍湖廟參拜，除了向神明祈求新車順利抵台，也盼後續從港口卸載、陸上運送到高鐵基地及各項測試工作都能平安順利，讓這批肩負台灣高鐵下一階段運能提升任務的新車，能如期投入營運。

史哲表示，為求後續的運送順利，特地來上香祈福，也希望明天老天爺能賞臉不要下雨。史哲提前到龍湖廟祈福，也讓高鐵新車正式登台前，多了一份在地信仰寄託，盼新車一路平安抵台，後續測試順利，明年能準時載著旅客奔馳在西部高鐵線上。

這批N700ST列車是台灣高鐵睽違多年的新世代車隊，首組列車預計完成測試後，於2027年7月1日正式上線；12組列車陸續投入營運後，高鐵每周班次預計由目前約1134班逐步增加至超過1400班，尖峰時段運能可望提升約25%。