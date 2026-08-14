從重粒子中心到醫護宿舍…尹衍樑挺台北榮總捐助數十億 今揭牌追思

潤泰集團總裁尹衍樑5月26日於台北榮總辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，緬懷尹衍樑長年支持北榮、關懷醫護及推動醫療發展的貢獻。院長陳威明表示，尹衍樑留給北榮的不僅是醫療建設，更重視生命、關懷醫護、成就人才的精神。

北榮今上午於醫護宿舍大樓舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，由陳威明主持，尹總裁夫人、尹總裁公子暨南山人壽董事長尹崇堯、多位潤泰集團主管，及北榮副院長與一級主管共同出席。

陳威明表示，設立紀念銘牌是對尹衍樑長年支持台北榮總的感念與見證，揭牌儀式特別選於尹衍樑冥誕前夕舉行，追思其長年對北榮的支持與付出。儀式現場播放北榮特別製作的紀念影片，透過珍貴影像與歷史紀錄，回顧尹衍樑多年與北榮攜手同行點滴。一幕幕熟悉的身影與珍貴回憶，讓許多在場北榮同仁紅了眼眶，大家感受這份跨越歲月的情誼。

「北榮醫護宿舍大樓」斥資逾21億元（含土地），由潤泰集團捐助興建，於民國2022年9月15日開工，僅473個日曆天即完工啟用，自2024年8月1日起開放入住。

尹衍樑行事低調，始終秉持「為善不欲人知」的信念，長年投入醫療與公益。其支持不僅著眼於重大醫療建設，也涵蓋醫護照顧、人才培育、醫學研究及國際交流等面向。陳威明表示，此次設立紀念銘牌，除了表達對尹總裁的追思與感謝，也期盼將這份關懷與信任延續下去，成為北榮持續提升醫療品質、培育優秀人才及回饋社會的力量。

陳威明說，尹總裁生前始終重視醫護工作與醫療發展，並以實際行動支持北榮。從捐建全國首座重粒子癌症治療中心，到COVID-19疫情最嚴峻期間，潤泰團隊日夜趕工，僅用11天完成整建41床重症專責加護病房；再到資助上千人次醫護人員出國進修的「榮陽卓越醫師人才培育計畫」，以及支持護理國際交流，尹總裁以長期而具前瞻性的投入，支持北榮提升醫療量能、培育醫療人才。

多年來，尹衍樑對北榮的捐助累計達數十億元，涵蓋醫療建設、疫情防治、院區整修與環境改善、人才培育及國際學術交流等領域。這份長期支持不僅是資源上的挹注，更代表對醫療專業的信任，以及對北榮醫護團隊的肯定與期許。

此次設立紀念銘牌，是對尹總裁長年支持北榮的感念與見證。陳威明說，尹衍樑雖已遠行，但他對醫療的投入與對醫護人員的關懷，早已深植北榮，成為醫院持續前行的重要力量，也將影響一代又一代的榮總人。