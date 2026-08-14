快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

從重粒子中心到醫護宿舍…尹衍樑挺台北榮總捐助數十億 今揭牌追思

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
潤泰集團總裁尹衍樑今年5月26日於北榮辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」。圖／北榮提供
潤泰集團總裁尹衍樑今年5月26日於北榮辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」。圖／北榮提供

潤泰集團總裁尹衍樑5月26日於台北榮總辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，緬懷尹衍樑長年支持北榮、關懷醫護及推動醫療發展的貢獻。院長陳威明表示，尹衍樑留給北榮的不僅是醫療建設，更重視生命、關懷醫護、成就人才的精神。

北榮今上午於醫護宿舍大樓舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，由陳威明主持，尹總裁夫人、尹總裁公子暨南山人壽董事長尹崇堯、多位潤泰集團主管，及北榮副院長與一級主管共同出席。

陳威明表示，設立紀念銘牌是對尹衍樑長年支持台北榮總的感念與見證，揭牌儀式特別選於尹衍樑冥誕前夕舉行，追思其長年對北榮的支持與付出。儀式現場播放北榮特別製作的紀念影片，透過珍貴影像與歷史紀錄，回顧尹衍樑多年與北榮攜手同行點滴。一幕幕熟悉的身影與珍貴回憶，讓許多在場北榮同仁紅了眼眶，大家感受這份跨越歲月的情誼。

「北榮醫護宿舍大樓」斥資逾21億元（含土地），由潤泰集團捐助興建，於民國2022年9月15日開工，僅473個日曆天即完工啟用，自2024年8月1日起開放入住。

尹衍樑行事低調，始終秉持「為善不欲人知」的信念，長年投入醫療與公益。其支持不僅著眼於重大醫療建設，也涵蓋醫護照顧、人才培育、醫學研究及國際交流等面向。陳威明表示，此次設立紀念銘牌，除了表達對尹總裁的追思與感謝，也期盼將這份關懷與信任延續下去，成為北榮持續提升醫療品質、培育優秀人才及回饋社會的力量。

陳威明說，尹總裁生前始終重視醫護工作與醫療發展，並以實際行動支持北榮。從捐建全國首座重粒子癌症治療中心，到COVID-19疫情最嚴峻期間，潤泰團隊日夜趕工，僅用11天完成整建41床重症專責加護病房；再到資助上千人次醫護人員出國進修的「榮陽卓越醫師人才培育計畫」，以及支持護理國際交流，尹總裁以長期而具前瞻性的投入，支持北榮提升醫療量能、培育醫療人才。

多年來，尹衍樑對北榮的捐助累計達數十億元，涵蓋醫療建設、疫情防治、院區整修與環境改善、人才培育及國際學術交流等領域。這份長期支持不僅是資源上的挹注，更代表對醫療專業的信任，以及對北榮醫護團隊的肯定與期許。

此次設立紀念銘牌，是對尹總裁長年支持北榮的感念與見證。陳威明說，尹衍樑雖已遠行，但他對醫療的投入與對醫護人員的關懷，早已深植北榮，成為醫院持續前行的重要力量，也將影響一代又一代的榮總人。

潤泰集團總裁尹衍樑今年5月26日於北榮辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，包括尹衍樑的夫人、公子暨南山人壽董事長尹崇堯都出席。圖／北榮提供
潤泰集團總裁尹衍樑今年5月26日於北榮辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，包括尹衍樑的夫人、公子暨南山人壽董事長尹崇堯都出席。圖／北榮提供

尹衍樑 北榮

延伸閱讀

影／仁德醫專第13任校長交接 新校長：AI融入與SEL將是教學兩大重點

奇美食品董座宋光夫捐500萬 崑山科大冠名「幸福料理廚藝教室」啟用

無論晴雨天也要上山照顧獨居長者 他獲頒長照服務獎

卓越獨家專訪-大鵬已遠‧長風未止　我的弟弟尹衍樑

相關新聞

外出注意！雷雨狂炸北部超有感 氣象署對雙北發布防災告警

門外滂沱大雨，伴隨閃電、打雷，雨後對流旺盛，北部地區好有感。氣象署下午3時24分，針對台北士林區及新北新店、汐止、石碇、平溪、烏來發布大雷雨即時訊息，且持續時間將到傍晚5時24分。

嘉南療養院病患血氧僅44％…救護車65分鐘才到 衛福部下周一南下調查

嘉南療養院近日有2名患者需轉院緊急就醫，但無法直接撥打119，呼叫外包救護車，合約規定25分鐘內到場，但分別於65及27分鐘才抵達。醫師呼籲，衛福部應督導限期改善精神科醫院緊急外醫流程。衛福部表示，下周一將與地方衛生局、消防隊會談，檢視救護車契約、釐清緊急狀況能否撥打119，並評估精神科專科醫院自設救護車的可行性。

雷雨影響…松山機場15:32起暫停地面作業 部分航班恐延誤

受雷雨當空影響，民航局今天表示，松山機場下午3時32分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤...

狂吃菜便祕更嚴重？醫曝沒水分「纖維像水泥塊」 3關鍵缺一不可

現代人生活忙碌，外食比例高，水和纖維都補充得太少，也因此便秘的人很多。一名腸胃科張醫師表示，有人為了上廁所順暢，狂吃了很多青菜，沒想到越吃肚子越脹，而關鍵原因就出在「缺少水分」，因此建議除了要有膳食纖維以外，水分得補充足夠才比較好排便。

千葉暴雨…50萬YouTuber也錯過成田班機：重買機票翻倍漲

千葉暴雨影響成田機場聯外交通，不少旅客趕不上班機，包含52萬訂閱的YouTuber「阿哲」都是受害苦主之一。努力排除萬難趕赴機場時，飛機再20分鐘就要起飛。確定搭不上只好改機票，但當下看今天其他班，票價都比平時翻2倍，實在買不下去。只好改訂明天班機，在東京多滯留一天。

恆春半島豪雨特報 氣象署示警：明天雨更大 留意海水倒灌

大雨狂炸，北部地區下午午後熱對流旺盛，松山機場因雷雨當空暫停地面作業。不過中南部地區已經下了一整天的雨，氣象署下午針對恆春半島發布豪雨特報，屏東日累積雨量已達132.5毫米。從今天下午開始西南季風已進一步增強，明天整天中南部地區需要留意明顯雨勢及海水倒灌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。