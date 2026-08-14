嘉南療養院病患血氧僅44％…救護車65分鐘才到 衛福部下周一南下調查

嘉南療養院近日有2名患者需轉院緊急就醫，但無法直接撥打119，呼叫外包救護車，合約規定25分鐘內到場，但分別於65及27分鐘才抵達。醫師呼籲，衛福部應督導限期改善精神科醫院緊急外醫流程。衛福部表示，下周一將與地方衛生局、消防隊會談，檢視救護車契約、釐清緊急狀況能否撥打119，並評估精神科專科醫院自設救護車的可行性。

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲於臉書表示，6月中旬，一名住院患者晚餐時食物梗塞，呼叫無反應，實施哈姆立克法後仍不穩定，血氧一度掉到44％，於是緊急插管。由於院內並無內外科醫師及處理生命徵象不穩病患的設備，必須將病患緊急轉送綜合醫院。但當天呼叫外包救護車後，救護車經1小時5分鐘才抵達。

時隔一個月，院內又發生第二起事件，患者突然倒地、對叫喚無反應、血氧與血壓下降，救護車這次是27分鐘後到達。

在第一位患者送醫後，院方舉行醫療糾紛關懷會議，而非針對「救護車為何延誤逾一小時」的原因檢討會議。沈正哲表示，他於值班群組表達強烈關切：重大病人安全事件發生已滿一個月，為何仍無原因檢討與改善措施？在他提出之後，代理院長才於群組表示要在三天後召開臨時會議。

在會中，沈正哲建議，撥打119叫救護車約5至7分鐘可到院，為何不能直接撥打119？有同仁反映，過去曾因病患生命徵象不穩撥打119，事後遭衛生局關切。但就他所查，並沒有任何法令禁止醫院為搶救生命垂危的病患撥打119。

沈正哲表示，建議院方主動拜會消防局與衛生局，說明院方的特殊處境，共同建立明確可行的緊急外醫流程。再來是提出是否可以與鄰近綜合醫院洽談合作，針對生命徵象不穩的個案，由該綜合醫院派遣救護車，直接送至該院治療。由於已延宕一個月，請院方於一個月內提出具體改善作為。

沈正哲說，兩個月發生兩起生命徵象不穩的緊急事件、多次正式與非正式的反映，換來的是流程原封不動。他反問：為何第一線人員會有「打了119反而被關切」的疑慮；醫院與外包救護車契約訂有25分鐘內到達規範，但兩次事件分別為65分鐘與27分鐘，契約規範並未被落實，2個月仍未改善。

衛福部主秘劉玉娟指出，衛福部的部長信箱已收到沈正哲反應相關內容，由於涉及緊急救助時間等重要病安問題，衛福部非常重視，正掌握事件發生情形，預計下周一由醫福會派員前往嘉南療養院了解。

劉玉娟指出，除了針對現行不夠精進之處整體盤點，也將協助檢視護車合約。至於精神科專科醫院是否有設置救護車的必要，也將進行評估，並與地方消防、衛生單位討論特殊時段或緊急狀況下的送醫合作機制，希望讓精神科專科醫院緊急轉院流程更順利。