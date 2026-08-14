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放射師陷人力荒全聯會提案加薪 醫界挺：政府應給夜班津貼、留任獎金

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
放射師薪資待遇不佳、臨床工作又高壓，導致近年出現離職潮，恐影響民眾檢查排程。圖為電腦斷層檢測示意圖。聯合報系資料照
放射師薪資待遇不佳、臨床工作又高壓，導致近年出現離職潮，恐影響民眾檢查排程。圖為電腦斷層檢測示意圖。聯合報系資料照

本報昨天獨家報導，我國放射師出現人力斷層，包含台大醫院在內，全台多家醫院因放射師人力不足，被迫縮減電腦斷層（CT）排程，為此，放射師公會全聯會已向健保署提案，盼藉提高給付鼓勵醫療院所為放射師加薪。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁建議，政府應比照護理夜班津貼，提供放射師大、小夜班津貼，並提供留任補助，補足政策所需放射師人力。

據放射師全聯會統計，我國近年放射師人數落在7600至7800人之間，雖較往年略有增加，但仍跟不上癌症篩檢政策、醫院新增設備所需放射師人力。台大醫院因近期新設2台電腦斷層設備，放射師人力缺口逾10人，院方坦言恐影響檢驗檢查時段排程，連南部中小型醫院，也傳出多名放射師離職，導致有電腦斷層設備卻無人操作情況，甚至必須關閉部分檢驗機台。

對此，洪子仁指出，國家預防保健政策，包括肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）檢測、乳房攝影，及醫院添購電腦斷層、磁振造影（MRI）設備，都需要足夠放射師人力，才能將設備轉換為醫療量能，建議政府提供護理師夜班津貼、各式加薪方案之餘，也要考量到醫療機構中，包含放射師在內共14類醫事人員薪資待遇，建議針對放射師，比照護理提供夜班津貼、留任補助等利多。

「放射師人力回穩，才能補足醫院設備增加、政府篩檢政策推度所需人力。」洪子仁指出，政府應編列預算補貼放射師及其他醫事人員待遇，醫療機構也應在考量財務狀況前提下，調升放射師等醫事人員薪資，惟有薪資達合理水平，才能讓年輕世代願意留在職場，此外，也須優化放射師執業環境，導入人工智慧（AI）優化檢驗流程，為放射師工作減壓，政府與醫療機構應一起推動。

醫界 人力 加薪 獎金

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