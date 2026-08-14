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女子腳部受傷換藥半年未癒合 糖尿病引發神經性潰瘍惹禍

中央社／ 台南14日電

60歲吳姓女子在家中赤腳行走踩到尖銳物受傷，看診換藥半年卻未癒合，另就醫檢查確認是糖尿病引發神經性潰瘍，接受糖尿病治療後潰瘍才逐漸癒合。

奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心醫師王羽安今天指出，吳女受傷後先在住家附近外科診所看診，半年來每天替傷口換藥，卻未癒合，反而有越來越深的跡象，另就醫評估傷口外觀及皮膚變化，並搭配抽血檢查，才確診是糖尿病引發神經性潰瘍。

王羽安表示，下肢傷口久治不癒，不少人以為是普通外傷或蜂窩性組織炎，自行擦藥、反覆使用抗生素，傷口卻越來越嚴重。其實下肢慢性潰瘍非單一疾病，而是許多疾病共同造成的結果。

下肢慢性潰瘍主要分為靜脈性、動脈性及神經性（糖尿病），若未找出真正原因，即使持續換藥，也可能反覆感染，嚴重甚至面臨截肢風險。

王羽安說，糖尿病人有脛前深褐色斑點、自發性小水泡等特異性皮膚表現，糖尿病潰瘍是最難處理併發症，這種潰瘍在傷口周圍常包覆厚厚硬繭，好發於大拇趾底或腳底前緣等骨頭壓迫處，因感覺及運動神經異常，導致腳部有外傷而不自知，發現時傷口已擴大、變深，甚至侵犯骨骼，增加截肢風險。

王羽安提醒，下肢慢性潰瘍非單純皮膚問題，而是身體發出健康警訊，若傷口超過數週仍未癒合，或反覆紅腫、滲液、疼痛，切勿自行反覆擦藥或長期依賴抗生素，應儘早就醫，找出真正原因及治療。

糖尿病

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