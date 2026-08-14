外包救護車遭爆接連延誤療養院患者送醫 衛福部將檢視要求改善

嘉南療養院有醫師揭露，院內接連2起患者命懸一線事件，但院方事後卻未檢討「外包救護車為何延誤逾1小時」原因。衛福部今天表示，下週到嘉南療養院進行檢視、要求改善。

以「為了病患的生命安全，這件事我必須說出來」為題，嘉南療養院一般精神科主任沈正哲昨天在臉書（Facebook）發文指出，6月中有住院病患因晚餐食物梗塞，須緊急送醫，但當天呼叫外包救護車後，救護車經1小時5分鐘後才抵達，讓病患命懸一線，且一個月後，同樣的事再次發生。

沈正哲不滿表示，院方事後卻未針對「救護車為何延誤逾1小時」原因進行檢討，「2個月、2起生命徵象不穩的緊急事件、多次正式與非正式的反映－－換來的是流程原封不動」，已透過衛生福利部部長信箱向主管機關正式提出陳情，請求督導本院限期改善緊急外醫流程。

衛福部主任秘書劉玉娟今天告訴媒體，部內對此高度重視，已交由衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會處理，下週將派員前往嘉南療養院，盤點過去就醫時間上不夠精進之處。

劉玉娟指出，初步規劃將從幾個方面進行改善，首先是院方與外包救護車合約，要求精進轉運時間，同時評估自行設置救護車，再由符合訓練資格司機來進行救護可能性。

此外，劉玉娟說，不同於一般醫院有急救措施，嘉南療養院若發生須緊急送醫狀況，如果屬於特殊時段、特殊狀況，後續也會研議相對應措施。