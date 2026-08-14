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健保推「復健病房」 中風患者最長可住180天、高強度復健拚自立

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，今天在員林郭醫院舉辦啟航活動，彰化縣長王惠美也到場關心民眾復健狀況。圖／彰化縣府提供
健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，今天在員林郭醫院舉辦啟航活動，彰化縣長王惠美也到場關心民眾復健狀況。圖／彰化縣府提供

過去腦中風患者急性期後復健時間有限，病情較重者常得轉院接續復健，或由家屬每天陪同往返。健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，以整合性的住院型高頻率、高品質復健，協助中風患者減少失能、恢復生活自理能力，首波由全台10家醫院試辦，患者最長可住院180天，盼減少反覆轉院及家屬照護負擔。

健保署今年挹注3億元經費，預計約2000人受惠。健保署長陳亮妤表示，我國每年新增中風病人高達3至5萬人，隨著神經醫學進展，黃金復健期已從過去的3個月延長至6個月，醫學證據也顯示，高強度、高密集度的復健對降低後續失能相當重要。

陳亮妤指出，此次計畫結合國內醫療體系現有資源，由復健專科醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及營養師等跨專業團隊，共同擬定個別化治療計畫，透過高強度復健訓練、居家情境模擬及返家準備等措施，協助病人逐步恢復功能。

她表示，復健病房除了傳統醫療復健的健保支付外，也額外設計論質計酬方案，依醫療院所照護成效給予不同層級獎勵，鼓勵第一線醫療人員協助病人恢復功能。目前試辦計畫正盤點國內人力及醫療資源，並與相關學會多次討論，未來將朝擴大辦理方向推動。

陳亮妤指出，除了中風患者，其他神經元損傷及需要積極復健以減少失能的疾病也將陸續盤點，例如脊椎損傷等。此次復健病房試辦以地區醫院及區域醫院為主，利用現有醫療資源協助轉型為復健病房，患者最長可住院180天，減少過去因住院復健時間不足而不斷轉院的情況，也能減輕家屬照顧負擔。

今天活動現場馬偕醫院急診專科醫師鄭筆方也分享中風後的復健歷程。去年8月他發生出血性中風，從醫師變成病人，為了迅速回到正常生活，他替自己設計「復健作戰課表」，復健場域不只在醫院，還包含自家廚房、客廳，再加上早上針灸，自主居家訓練等，順利於今年3月重回工作崗位。

他表示，居家情境模擬能讓病人提早練習真實生活，也有助醫療團隊依照需求調整復健方向，展現復健病房協助病人重返家庭、工作與社會生活的價值。

健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，賴清德總統到場支持計畫啟航。圖／健保署提供
健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，賴清德總統到場支持計畫啟航。圖／健保署提供

健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，今天在員林郭醫院舉辦啟航活動。記者黃仲裕／提供
健保署推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，今天在員林郭醫院舉辦啟航活動。記者黃仲裕／提供

復健 中風 健保

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