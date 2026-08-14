千葉暴雨…50萬YouTuber也錯過成田班機：重買機票翻倍漲

千葉暴雨影響成田機場聯外交通，不少旅客趕不上班機，包含52萬訂閱的YouTuber「阿哲」都是受害苦主之一。努力排除萬難趕赴機場時，飛機再20分鐘就要起飛。確定搭不上只好改機票，但當下看今天其他班，票價都比平時翻2倍，實在買不下去。只好改訂明天班機，在東京多滯留一天。

知名3C科技開箱YouTuber「阿哲」以誠實、直白又幽默的測評，擄獲52萬粉絲的心。今天上午他在社群上分享，因受千葉大雨影響，自己在上野skyliner售票處前排隊，決定轉搭計程車，單趟車費卻要價3萬日幣（約新台幣6千元）的故事。

阿哲向「聯合報」表示，大雨集中千葉地區，昨晚行程並沒有受到影響，但有聽說位在千葉的成田機場聯外交通，因雨勢癱瘓。於是原訂搭乘今天下午1時30分虎航飛回台灣班機的他，今天早上10點左右就先到上野排隊購買skyliner車票。

阿哲指出，現場大排長龍，好不容易經過一小時排隊買到票。但由於班次大亂，列車出發的時間比票面上再晚個10至20分鐘，且行駛過程大概中停了5至6次，每次車廂都有廣播「受千葉大雨影響、列車於路上中停」，但沒有詳細解釋中停的真正原因。

阿哲說，他買得是原訂11時35分發出、12時24分抵達的skyliner，最後12時才搭上、到機場時已經1時10分，距離班機起飛時間只剩20分鐘、也早已關櫃。當下搜尋今天能夠返台的機票，發現票價都已「翻倍漲」，無奈之下只好下滯留一天。

阿哲表示，好險虎航針對千葉大雨受影響旅客有免費退改服務，讓他僅補了約2000元的差價。當下因為返回市區「太麻煩」，因此也立刻搜尋機場附近飯店，但剩下房間數已經很少。

阿哲透露，到機場後發現現場情況已經沒有昨天這麼混亂，但航廈地板仍可見不少睡袋擺在一旁。他表示，大家處境都差不多，也只能放寬心，突發不便也是旅行的一部分。雖然晚一天才能回家「有點倒霉」，但平安回家才是最重要的。