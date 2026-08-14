快訊

川普身體不好？ 心臟科醫師提7大疑點：健檢為何需要22位專科醫師

違反醫師法？陳幸妤曝「在家打玻尿酸」 台南衛生局今調查趙建銘診所

陳幸妤不能分產還扛房貸 小三能分嗎？ 專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

國際慰安婦紀念日 婦援會籲設國家級婦女人權館

中央社／ 台北14日電

國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會今天追悼已逝去的59名台籍慰安婦，也呼籲政府依照響應CEDAW國際審議結論性意見，儘速籌備成立國家級婦女人權博物館等。

8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會依照往例，今天於「阿嬤家-和平與女性人權館」召開記者會，透過默哀儀式共同追悼緬懷台籍慰安婦，並分享「阿嬤家-和平與女性人權館」成立10週年等各項成果及提出訴求。

婦女救援基金會董事長蔡恩加表示，59名台籍慰安婦阿嬤是二戰時期歷史的見證，也是絕不可被遺忘和抹滅的一部歷史，阿嬤家和平與女性人權館集結了59名阿嬤們的生命故事，也將人權館做為性別人權的教育基地，不時舉辦不同的特展討論當代重要議題。

蔡恩加也說，阿嬤家和平與女性人權館成立10年，已吸引超過14.5萬人次參觀，其中更有20%是外國訪客，也舉辦超過75場講座與300場校園社區宣導，影響數萬名大眾，但隨見證者相繼離世、日本政府至今未公開道歉賠償，且國內108課綱與教科書仍缺乏對「慰安婦／軍事性奴隸」的實質歷史脈絡呈現。

蔡恩加表示，這段歷史教育不應該避重就輕，慰安婦歷史是全體國人的集體資產，珍貴史料不應長期僅靠民間團體艱苦募款獨自承擔，呼籲政府響應CEDAW國際審議結論性意見，儘速籌備成立「國家級婦女人權博物館」。

婦援會執行長杜瑛秋也指出，阿嬤家博物館10年來總支出高達新台幣9225萬元，但即便包含政府補助2800多萬元與捐款2400多萬元，整體仍面臨高達3000多萬元的龐大財務缺口，目前僅靠極精簡的人力苦撐，高度仰賴民間獨力負擔，深刻期望政府能籌設「國家級婦女人權博物館」，由國家承接這份公共資產。

蔡恩加說，面對近年國際衝突與台海緊張情勢，政府也應落實審查委員建議，參照聯合國安理會第1325號決議制訂「婦女、和平與安全」國家行動計畫，建構具備性別觀點的全社會防衛韌性體系，並正視歷史真相將「慰安婦／軍事性奴隸」納入課綱中學習目標、國中、高中教科書應正名「慰安婦／軍事性奴隸」。

慰安婦 人權 和平

延伸閱讀

長崎市稱未邀台灣 李逸洋：主動爭取不代表該受辱

總預算創新高公教退撫基金卻吃緊 11公教團體籲補340億元缺口

沒有權力的法庭，能留下什麼？重看90年代探討日軍慰安婦問題的女性國際戰犯法庭

當照顧遇見多元性別 讓理解走進每一個家

相關新聞

千葉暴雨…50萬YouTuber也錯過成田班機：重買機票翻倍漲

千葉暴雨影響成田機場聯外交通，不少旅客趕不上班機，包含52萬訂閱的YouTuber「阿哲」都是受害苦主之一。努力排除萬難趕赴機場時，飛機再20分鐘就要起飛。確定搭不上只好改機票，但當下看今天其他班，票價都比平時翻2倍，實在買不下去。只好改訂明天班機，在東京多滯留一天。

喝完奶就睡！30歲正妹3個月蛀7顆 醫示警：未及時處理恐害命

喝牛奶助眠，小心睡好覺卻毀了一口好牙！台中30歲陳姓粉領族因工作壓力大導致睡眠品質差，聽從友人建議，半夜醒來就喝杯牛奶助眠，果然一覺到天亮，但三個月後，例行牙齒健檢竟發現7顆蛀牙，確診為「猛爆性齲齒」，經補牙治療與衛教喝奶後要漱口後，牙齒狀況恢復良好。

成田機場暴雨沒能搭機 台灣虎航、國泰航空宣布受影響旅客免費退改票

日本關東地區昨晚暴雨，造成交通大亂，今天上午有台灣旅客千辛萬苦趕到機場後，發現航廈有不少旅客都拖著行李在奔跑。就是怕錯過航班，得花錢退改票。不過天災難測，台灣虎航及國泰航空也宣布，將開放受影響旅客免費退改票。

外食族減重難？醫師建議調整吃飯順序 讓身體分泌天然瘦瘦針

外食族想減重真的很難嗎？現代人飲食過於精緻，三餐又不規律，即使努力運動也很難瘦下來。減重醫師蕭捷健表示，不少人抱怨天天外食根本沒得選擇，導致於想瘦下來都很難，他建議只要調整「吃飯順序」，身體就會分泌天然的瘦瘦針，減重就不是問題。

閃電、打雷、暴雨！ 氣象署對雙北發布防災告警

門外滂沱大雨，伴隨閃電、打雷，雨後對流旺盛，北部地區好有感。氣象署下午3時24分，針對台北士林區及新北新店、汐止、石碇、平溪、烏來發布大雷雨即時訊息，且持續時間將到傍晚5時24分。

從重粒子中心到醫護宿舍…尹衍樑挺台北榮總捐助數十億 今揭牌追思

潤泰集團總裁尹衍樑5月26日於台北榮總辭世，享壽76歲。他生前熱心照顧醫護，斥資逾21億元興建「台北榮總醫護宿舍大樓」，北榮今舉行「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，緬懷尹衍樑長年支持北榮、關懷醫護及推動醫療發展的貢獻。院長陳威明表示，尹衍樑留給北榮的不僅是醫療建設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。