國際慰安婦紀念日 婦援會籲設國家級婦女人權館

國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會今天追悼已逝去的59名台籍慰安婦，也呼籲政府依照響應CEDAW國際審議結論性意見，儘速籌備成立國家級婦女人權博物館等。

8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會依照往例，今天於「阿嬤家-和平與女性人權館」召開記者會，透過默哀儀式共同追悼緬懷台籍慰安婦，並分享「阿嬤家-和平與女性人權館」成立10週年等各項成果及提出訴求。

婦女救援基金會董事長蔡恩加表示，59名台籍慰安婦阿嬤是二戰時期歷史的見證，也是絕不可被遺忘和抹滅的一部歷史，阿嬤家和平與女性人權館集結了59名阿嬤們的生命故事，也將人權館做為性別人權的教育基地，不時舉辦不同的特展討論當代重要議題。

蔡恩加也說，阿嬤家和平與女性人權館成立10年，已吸引超過14.5萬人次參觀，其中更有20%是外國訪客，也舉辦超過75場講座與300場校園社區宣導，影響數萬名大眾，但隨見證者相繼離世、日本政府至今未公開道歉賠償，且國內108課綱與教科書仍缺乏對「慰安婦／軍事性奴隸」的實質歷史脈絡呈現。

蔡恩加表示，這段歷史教育不應該避重就輕，慰安婦歷史是全體國人的集體資產，珍貴史料不應長期僅靠民間團體艱苦募款獨自承擔，呼籲政府響應CEDAW國際審議結論性意見，儘速籌備成立「國家級婦女人權博物館」。

婦援會執行長杜瑛秋也指出，阿嬤家博物館10年來總支出高達新台幣9225萬元，但即便包含政府補助2800多萬元與捐款2400多萬元，整體仍面臨高達3000多萬元的龐大財務缺口，目前僅靠極精簡的人力苦撐，高度仰賴民間獨力負擔，深刻期望政府能籌設「國家級婦女人權博物館」，由國家承接這份公共資產。

蔡恩加說，面對近年國際衝突與台海緊張情勢，政府也應落實審查委員建議，參照聯合國安理會第1325號決議制訂「婦女、和平與安全」國家行動計畫，建構具備性別觀點的全社會防衛韌性體系，並正視歷史真相將「慰安婦／軍事性奴隸」納入課綱中學習目標、國中、高中教科書應正名「慰安婦／軍事性奴隸」。