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感謝尹衍樑捐21億支持 北榮設立紀念銘牌

中央社／ 台北14日電

感念潤泰總裁尹衍樑生前斥資逾21億元支持，北榮今天舉行紀念銘牌揭牌儀式。院長陳威明緬懷，尹衍樑留下的不僅是重要醫療建設，更是重視生命、關懷醫護、成就人才的精神。

潤泰集團總裁尹衍樑今年5月26日辭世，生前為北榮多次捐贈逾新台幣21億元，打造台灣首座重粒子治癌中心與新醫護宿舍大樓等。消息傳出當天，台北榮民總醫院院長陳威明語帶哽咽送恩人最後一程，「我最尊敬的人，一路好走。」

台北榮民總醫院今天上午於醫護宿舍大樓，由陳威明主持「尹衍樑總裁紀念銘牌揭牌儀式」，尹衍樑的家人及多名潤泰集團主管出席，緬懷尹衍樑長年支持北榮、關懷醫護及推動醫療發展的貢獻。

北榮透過新聞稿表示，這次紀念銘牌揭牌儀式特別選於尹衍樑冥誕（8月16日）前夕舉行，會中播放北榮特別製作的紀念影片，回顧尹衍樑多年來與北榮攜手同行的點滴，一幕幕熟悉的身影與珍貴回憶，讓在場同仁紅了眼眶，再次感受到這份跨越歲月的情誼。

北榮說，尹衍樑一生行事低調，始終秉持「為善不欲人知」的信念，長年投入醫療與公益，其支持不僅著眼於重大醫療建設，也涵蓋醫護照顧、人才培育、醫學研究及國際交流等面向。

北榮指出，這次設立紀念銘牌，除了表達對尹衍樑的追思與感謝，也期盼將這份關懷與信任延續下去，成為北榮持續提升醫療品質、培育優秀人才及回饋社會的力量。

多年來，尹衍樑對北榮的捐助涵蓋醫療建設、疫情防治、院區整修與環境改善、人才培育及國際學術交流等領域。陳威明強調，這份長期支持不僅是資源上的挹注，更代表對醫療專業的信任，以及對北榮醫護團隊的肯定與期許。

「尹總裁雖已遠行」，陳威明說，北榮將承接這份信任與期許，持續堅守醫療崗位、精進醫療品質，並以關懷生命、守護醫護的精神，朝向「全民就醫首選醫院、世界一流醫學中心」的願景穩健邁進。

尹衍樑 北榮 潤泰集團

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