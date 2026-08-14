喝完奶就睡！30歲正妹3個月蛀7顆 醫示警：未及時處理恐害命

喝牛奶助眠，小心睡好覺卻毀了一口好牙！台中30歲陳姓粉領族因工作壓力大導致睡眠品質差，聽從友人建議，半夜醒來就喝杯牛奶助眠，果然一覺到天亮，但三個月後，例行牙齒健檢竟發現7顆蛀牙，確診為「猛爆性齲齒」，經補牙治療與衛教喝奶後要漱口後，牙齒狀況恢復良好。

衛福部台中醫院牙科主任林佳詠說明，陳女的狀況與幼童常見的「奶瓶性齲齒」如出一轍，主要是因為半夜喝完奶後未口腔清潔就入睡，牛奶中的乳糖殘留在口中，加上睡眠時唾液分泌減少，口腔環境變酸，導致細菌瘋狂侵蝕齒質。

林佳詠提醒，成人「猛爆性齲齒」除了會發生在牙齒健全者身上，連管灌餵食的患者也是高風險群群，臨床曾碰過一名72歲中風臥床靠鼻胃管餵食的長者，因沖泡式營養品在吞嚥時仍會部分回流到口腔，在未做好口腔清潔的情況下，僅剩的9顆牙有3顆出現6個蛀洞，其中一顆嚴重感染併發蜂窩性組織炎。

林佳詠說明，根據牙科醫學雜誌定義，「成人猛爆性齲齒」是指半年內出現10個蛀洞，或全口超過1/3牙齒蛀牙症狀，發展極快、侵犯全口牙齒，甚至常伴隨劇烈疼痛或神經壞死，若未及時處理，恐惡化引發蜂窩性組織炎危及性命，民眾切不可輕忽。

林佳詠提醒，預防「猛爆性齲齒」首重改善潔牙習慣，在餐後確實刷牙與使用牙線清潔口腔，並減少糖分攝取。此外，成人每半年定期洗牙並進行口腔檢查，65歲以上長輩與腦中風、癌症等重大傷病患者每三個月可到醫院塗氟防蛀牙，及早發現蛀牙並及時治療，才能保住一口健康好牙。