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2.5萬腦中風病人需長期復健⋯10家復健病房僧多粥少 醫：沒排到別放棄

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統（右）與縣長王惠美（左）上午出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」，兩人同台互動微妙。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）與縣長王惠美（左）上午出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」，兩人同台互動微妙。記者黃仲裕／攝影

衛福部健保署今天在彰化公布「復健病房試辦計畫」選定10家醫院試辦，多為地區、區域醫院，盼協助腦中風病人順利復健，預計嘉惠2千位患者。腦中風學會理事長陳龍說，此政策可讓病人獲得更具連續性照護，但全台腦中風病人約5萬人，粗估半數，約2.5萬人病情相對嚴重，需接受急性後期復健等照護，10家醫院的病床數相加，恐還是僧多粥少，盼未來擴張病床數或增加醫院據點數量。

健保署選定10家地區或區域醫院設置復健病房，每個病房床位數設定在30至60床間，每8床配置一位物理或職能治療師，另設置護理師、社工師、藥師等，提供整合性復健服務。

台灣神經學會理事長鄭建興指出，過去腦中風病人急性後期照護時間較短，嚴重腦中風病人復健時間需數月至半年不能，在健保規定下只能輾轉不同醫院住院，試辦計畫對減少病人奔波將有所幫助。

陳龍指出，此試辦計畫是提升腦中風病人照護延續性重要政策，病人從必須每個月換病房，到加入急性後期照護計畫可住院3個月，再到目前試辦計畫可住院6個月，復健延續性有所提升，且不只是住院，健保署另提供品質獎勵方案，病人復健後功能恢復至一定程度，醫療團隊可獲額外獎勵，有助鼓勵醫療團隊為病人制定精準、個人化復健方案，「比過去片段式復健模式更加具體。」

不過，試辦計畫僅選定10家醫院，對比全台腦中風病人數量僧多粥少，上路後多數腦中風病人恐無法排到病床。鄭建興說，對無法排入復健病房病人，恐須比照過去模式，每月轉換不同醫院住院，對病人及陪同家屬相對不便，盼未來政策延續，或取消每個月需轉換醫院的給付限制。陳龍則建議，若評估初期試辦成效良好，應擴大復健病房病床數或據點數目。

陳龍指出，試辦方案初期對象應選定目前已在3個月急性後期照顧方案中的病人，依其初期復健程度評估選定適合對象，即使無法順利排到病床，病人也不應放棄，復健的重點不是器械或環境，而是病人是否「有心、有意願」執行，建議設定「希望復健完可做到什麼程度」目標，並持續在家中、醫院或就近在家中附近的物理治療所、職能治療所接受復健。

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