賴總統推永續健保 經費規模突破1兆82億元

賴清德總統14日出席「衛生福利部健保復健病房計畫啟航記者會」。他表示，為推動永續健保，2026年健保總額高推估5.5%，再加上公務預算挹注199億元，實質規模突破1兆82億元，健保點值在各規模醫療院所都有增加。

賴總統致詞提到，他推動永續健保，去年健保總額相較於2024年增加比例為高推估5.5%，並將原本應由公務預算支出的項目移出健保，去年健保總額約9,286億元，公務預算編列181億元。

賴總統指出，今年健保總額同樣高推估5.5%，再加上公務預算挹注199億元，實質規模突破1兆零82億元，健保點值從診所、基層醫療、地區醫院、區域醫院到醫學中心等都有所增加。

賴總統表示，預算增加之後，衛福部即可以落實「不同工不同酬」，讓較複雜的手術或醫療計畫增加點數，讓醫療人員加薪，並吸引年輕人投入急重難罕的領域，也讓衛福部有資金可以推動「復健病房計畫」，以及有預算購買機器增加設備，提升醫療服務品質。

他說，除了健保總額增加以外，亦推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，開放給基層醫療、地區醫院、區域醫院、醫學中心，還有學會提出申請。希望醫界不管是哪一個領域，都可以根據其服務的範圍提出計畫，深入研究，進一步提升醫療服務。

賴總統推動「長照3.0」正式上路，著重醫療銜接長照服務，其中一大亮點「復健病房試辦計劃」便扮演重要角色。政府今年挹注3億元至該計畫，首波鎖定腦中風患者，打破傳統急性期28天須出院限制，提供每日二至五小時的高強度復健，最長則有180天整合性照護。

健保署長陳亮妤表示，此次復健病房，政府額外挹注三億元，不包含在醫院總額當中，並引進「論值計酬」，根據病人功能改善表現而有不同的獎勵措施，吸引許多醫院願意嘗試。因為有足夠的健保總額，以及賴總統全力挹注資源，才得以結合整個衛生界，共同完成復健病房的啟航。