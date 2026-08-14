快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統推永續健保 經費規模突破1兆82億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統14日出席「衛生福利部健保復健病房計畫啟航記者會」。他表示，為推動永續健保，2026年健保總額高推估5.5%，再加上公務預算挹注199億元，實質規模突破1兆82億元，健保點值在各規模醫療院所都有增加。

賴總統致詞提到，他推動永續健保，去年健保總額相較於2024年增加比例為高推估5.5%，並將原本應由公務預算支出的項目移出健保，去年健保總額約9,286億元，公務預算編列181億元。

賴總統指出，今年健保總額同樣高推估5.5%，再加上公務預算挹注199億元，實質規模突破1兆零82億元，健保點值從診所、基層醫療、地區醫院、區域醫院到醫學中心等都有所增加。

賴總統表示，預算增加之後，衛福部即可以落實「不同工不同酬」，讓較複雜的手術或醫療計畫增加點數，讓醫療人員加薪，並吸引年輕人投入急重難罕的領域，也讓衛福部有資金可以推動「復健病房計畫」，以及有預算購買機器增加設備，提升醫療服務品質。

他說，除了健保總額增加以外，亦推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，開放給基層醫療、地區醫院、區域醫院、醫學中心，還有學會提出申請。希望醫界不管是哪一個領域，都可以根據其服務的範圍提出計畫，深入研究，進一步提升醫療服務。

賴總統推動「長照3.0」正式上路，著重醫療銜接長照服務，其中一大亮點「復健病房試辦計劃」便扮演重要角色。政府今年挹注3億元至該計畫，首波鎖定腦中風患者，打破傳統急性期28天須出院限制，提供每日二至五小時的高強度復健，最長則有180天整合性照護。

健保署長陳亮妤表示，此次復健病房，政府額外挹注三億元，不包含在醫院總額當中，並引進「論值計酬」，根據病人功能改善表現而有不同的獎勵措施，吸引許多醫院願意嘗試。因為有足夠的健保總額，以及賴總統全力挹注資源，才得以結合整個衛生界，共同完成復健病房的啟航。

健保 永續 規模

延伸閱讀

明年健保總額 首度衝1兆元

國發會通過！明年健保總額首度破兆元 成長率最高5.5%

才酸彰化滿意度....賴清德見王惠美先道歉 致詞卻喊成「王美惠」

影／王惠美向賴總統喊話爭取資源 籲延長中風復健給付並導入AI助食安

相關新聞

日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約新台幣4000元車資包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。

大台北、嘉義以南12縣市大雨特報 西南風+午後對流發威

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布12縣市大雨特報，今天基隆北海岸、大台北、嘉義以南地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

外食族減重難？醫師建議調整吃飯順序 讓身體分泌天然瘦瘦針

外食族想減重真的很難嗎？現代人飲食過於精緻，三餐又不規律，即使努力運動也很難瘦下來。減重醫師蕭捷健表示，不少人抱怨天天外食根本沒得選擇，導致於想瘦下來都很難，他建議只要調整「吃飯順序」，身體就會分泌天然的瘦瘦針，減重就不是問題。

喝完奶就睡！30歲正妹3個月蛀7顆 醫示警：未及時處理恐害命

喝牛奶助眠，小心睡好覺卻毀了一口好牙！台中30歲陳姓粉領族因工作壓力大導致睡眠品質差，聽從友人建議，半夜醒來就喝杯牛奶助眠，果然一覺到天亮，但三個月後，例行牙齒健檢竟發現7顆蛀牙，確診為「猛爆性齲齒」，經補牙治療與衛教喝奶後要漱口後，牙齒狀況恢復良好。

2.5萬腦中風病人需長期復健⋯10家復健病房僧多粥少 醫：沒排到別放棄

衛福部健保署今天在彰化公布「復健病房試辦計畫」選定10家醫院試辦，多為地區、區域醫院，盼協助腦中風病人順利復健，預計嘉惠2千位患者。腦中風學會理事長陳龍說，此政策可讓病人獲得更具連續性照護，但全台腦中風病人約5萬人，粗估半數，約2.5萬人病情相對嚴重，需接受急性後期復健等照護，10家醫院的病床數相加，恐還是僧多粥少，盼未來擴張病床數或增加醫院據點數量。

大雷雨狂轟高雄屏東台東 小心閃電落雷

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時31分；另台東縣大雷雨持續至下午2時36分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。