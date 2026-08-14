成田機場暴雨沒能搭機 台灣虎航、國泰航空宣布受影響旅客免費退改票

日本關東地區昨晚暴雨，造成交通大亂，今天上午有台灣旅客千辛萬苦趕到機場後，發現航廈有不少旅客都拖著行李在奔跑。就是怕錯過航班，得花錢退改票。不過天災難測，台灣虎航及國泰航空也宣布，將開放受影響旅客免費退改票。

日本千葉昨晚降下致災性暴雨，觀光署表示，目前沒有接獲旅行社通報有團體受影響。我駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，也沒接獲相關訊息。

不過今早東京雖放晴，但首都圈交通仍持續受影響，昨晚至今大批需疏運的人潮仍未解。台灣旅客徐小姐向聯合報透露，日本時間今天上午8時就到上野skyliner排隊購票，直到近中午12時才順利抵達機場，距離航班起飛只剩1.5小時。而到機場後，更發現有好多旅客在航廈狂奔，疑似就是在前往機場的交通上耗費太多時間，擔心錯過航班只好跑起來。

對此，中華航空表示，今天起降成田機場班機一切正常。長榮航空也透露，今天從成田發出的第一班飛機前往高雄，僅有1名旅客未能如期搭乘（No show），一切正常。星宇航空說，航班沒有異動，但東京很難得出現No show狀況，今天No show乘客數有比平常多一些。

而台灣虎航則表示，由於千葉暴雨導致當地大眾運輸工具停駛，進而影響部份旅客搭機。針對昨天的「IT701」成田-桃園、今天的「IT201」成田-桃園及「IT281」成田-高雄因受影響No show旅客，提供2個解決方案。

台灣虎航說，旅客可於成田機場的虎航櫃檯求助，或是於16日晚間9時前主動聯繫台灣虎航客服，免費調整航班至7日內有空位航班。也可以依照不可抗力因素提供退還款項至信用帳戶（代金券）內，提供旅客再次安排行程使用。但若旅客是透過旅行社或第三方平台購票，則需洽購票單位辦理。

國泰航空則貼公告表示，原訂旅遊日期為今天之往返成田航班，得於16日前豁免重新預訂機票及更改航點的手續費，但退改後出票時間應於9月30日前。