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新冠、流感疫苗10月1日「左流右新」開打 目標年底接種率25%

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
面對秋冬流感與新冠疫情風險，2026年政府持續推動「左流右新」施打政策，台灣健康聯盟（THA）近期召開「2026左流右新共同接種策略專家座談會」。圖／台灣健康聯盟提供
面對秋冬流感與新冠疫情風險，2026年政府持續推動「左流右新」施打政策，台灣健康聯盟（THA）近期召開「2026左流右新共同接種策略專家座談會」。圖／台灣健康聯盟提供

國內新冠疫情持續上升，面對秋冬流感與新冠疫情風險，2026年政府持續推動「左流右新」施打政策，台灣健康聯盟（THA）近期召開「2026左流右新共同接種策略專家座談會」，大家共同討論如何提高施打率，並建議邀請地方首長與政府官員拍攝宣傳影片，衛教口號以簡單異動、重複宣導來達到廣告效果。

依據疾管署監測，國內新冠肺炎疫情上升，第31周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上周上升27.6% ；上周新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。去年10月起累計337例新冠併發重症本土病例，其中42例死亡，重症病例以65歲以上長者占73.9%及具慢性病史者占84.0%為多，89.6%未接種本季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1為主。

疾管署署長羅一鈞表示，2026年將延續「左流右新」策略，自10月1日起同步開打，並以長者及醫事人員為重點族群。COVID-19疫苗接種率以年底達25%為階段目標，並希望至2027年5月將65歲以上長者接種率提升至35%。

羅一鈞指出，今年也將引進新世代COVID-19疫苗，並針對長照及安養機構65歲以上長者提供含佐劑或高劑量的加強型流感疫苗，同時提高10月共同接種獎勵。疾管署另將結合醫學會製作衛教影片與公版素材，加強疾病風險、疫苗安全性及共同接種效益的溝通，並有望結合衛福部「健康幣」政策，提升民眾共同接種意願。

地方推動也因地制宜，花蓮縣政府衛生局長朱家祥分享，透過文化健康站、社區關懷據點等既有網路，讓疫苗資訊與接種服務更貼近長者；屏東縣政府衛生局科長黃士峯分享，依社區需求設置接種站，並結合在地宣導管道，提高偏鄉民眾接種便利性。

衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌表示，近期國內新冠疫情已進入流行期， 2025年10月以來的本土重症病例中，65歲以上長者占73.4%，且逾9成未接種本季疫苗，高齡與慢性病族群仍須及早建立保護力。

邱南昌指出，2026年秋冬將引進新世代COVID-19疫苗。新世代疫苗採較低mRNA劑量設計，臨床資料顯示具良好免疫反應，常見接種後「副作用」減低50%，可回應民眾對副作用及接種後身體負擔的疑慮。

新北市醫師公會理事兼秘書長張嘉興分享，社區接種站若僅使用小型或文字較多的衛教單張，民眾較不容易注意；大型、醒目的「左流右新」文宣或立牌，更能讓共同接種資訊在現場被看見。

張嘉興表示，除了醒目的現場標示，也可搭配報到提醒、候診期間廣播，以及醫護人員簡短、主動的說明，讓民眾清楚知道流感與新冠疫苗可以同時接種。部分接種場次的共同接種需求甚至高於預期，現場需臨時補充疫苗，也凸顯事前掌握需求與疫苗調度的重要性。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴說，會中提出，第一線醫護、衛生所及機構人員對疫苗的正確認識與信心，加上現場氣氛營造，是現場溝通的重要基礎；接種站也應事前掌握共同接種需求，建立疫苗備援與調度機制，減少民眾有意願接種、現場卻無法完成接種的情況；宣導溝通策略方面，建議邀請地方首長與政府官員拍攝宣傳影片，衛教口號以簡單異動、重複宣導來達到廣告效果。

吳玉琴表示，2026年「左流右新」不只是呼籲民眾接種，更重要的是將中央政策、地方經驗與第一線需求轉化為實際可使用的工具。THA會後將進一步整理接種站執行重點清單、現場宣導工具及第一線簡短溝通話術，並彙整常見接種疑問與疫苗備援重點，協助地方做好秋冬共同接種準備。

流感 新冠 疾管署

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