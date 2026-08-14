外食族減重難？醫師建議調整吃飯順序 讓身體分泌天然瘦瘦針

外食族想減重真的很難嗎？現代人飲食過於精緻，三餐又不規律，即使努力運動也很難瘦下來。減重醫師蕭捷健表示，不少人抱怨天天外食根本沒得選擇，導致於想瘦下來都很難，他建議只要調整「吃飯順序」，身體就會分泌天然的瘦瘦針，減重就不是問題。

蕭捷健在臉書分享影片，他說用餐時第一口最好先吃肉，雞腿、排骨等肉類都含有蛋白質，可以讓腸道分泌一種叫「腸泌素（GLP-1）」的荷爾蒙，這種荷爾蒙也是現在很紅的瘦瘦針成分，因此只要換個順序，先吃蛋白質，就可以讓身體免費幫你生產一點「腸泌素」。

肉類吃完再吃菜，蕭捷健建議吃大約三個拳頭的蔬菜，因為裡面的膳食纖維，可以把飯後血糖壓低大概三分之一。肉、菜吃完最後才吃飯，因為前面有蛋白質和纖維墊著，血糖爬升得比較慢，澱粉就不容易變成脂肪囤起來。

有網友表示外食便當的菜量不太夠，蕭捷健建議可以另外加一份燙青菜、沙拉或菇類補足，不一定每餐都要很精準，盡量把蔬菜量拉高就好。還有人提問如果先吃肉容易便秘怎麼辦？蕭捷健解釋不一定要把肉放在第一順位，先吃蔬菜也可以，便秘通常要一起看蔬菜纖維、水分和活動量，因此最好先把菜量和喝水補足，再依自己腸胃舒服的順序吃。