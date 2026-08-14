快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

外食族減重難？醫師建議調整吃飯順序 讓身體分泌天然瘦瘦針

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師建議飲食順序先吃蛋白質再吃菜，最後才吃飯，這樣減重絕不會是問題。 圖／AI生成
減重醫師建議飲食順序先吃蛋白質再吃菜，最後才吃飯，這樣減重絕不會是問題。 圖／AI生成

外食族減重真的很難嗎？現代人飲食過於精緻，三餐又不規律，即使努力運動也很難瘦下來。減重醫師蕭捷健表示，不少人抱怨天天外食根本沒得選擇，導致於想瘦下來都很難，他建議只要調整「吃飯順序」，身體就會分泌天然的瘦瘦針，減重就不是問題。

蕭捷健在臉書分享影片，他說用餐時第一口最好先吃肉，雞腿、排骨等肉類都含有蛋白質，可以讓腸道分泌一種叫「腸泌素（GLP-1）」的荷爾蒙，這種荷爾蒙也是現在很紅的瘦瘦針成分，因此只要換個順序，先吃蛋白質，就可以讓身體免費幫你生產一點「腸泌素」。

肉類吃完再吃菜，蕭捷健建議吃大約三個拳頭的蔬菜，因為裡面的膳食纖維，可以把飯後血糖壓低大概三分之一。肉、菜吃完最後才吃飯，因為前面有蛋白質和纖維墊著，血糖爬升得比較慢，澱粉就不容易變成脂肪囤起來。

有網友表示外食便當的菜量不太夠，蕭捷健建議可以另外加一份燙青菜、沙拉或菇類補足，不一定每餐都要很精準，盡量把蔬菜量拉高就好。還有人提問如果先吃肉容易便秘怎麼辦？蕭捷健解釋不一定要把肉放在第一順位，先吃蔬菜也可以，便秘通常要一起看蔬菜纖維、水分和活動量，因此最好先把菜量和喝水補足，再依自己腸胃舒服的順序吃。

減重 瘦瘦針 外食族 脂肪

延伸閱讀

便當店老闆忘記用紙碗裝便當！他爆氣嗆「不會再光顧」：態度問題

練了真的有差！網友熱議八大「重訓好處」 打造健康體質與理想體態

男友6分鐘嗑完便當！她看傻喊：「是我吃太慢？」過來人曝慘痛後果

冰箱不是塞越滿越好！家電王曝冷藏、冷凍「最佳裝法」 省電又能減少食物浪費

相關新聞

日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約新台幣4000元車資包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。

大台北、嘉義以南12縣市大雨特報 西南風+午後對流發威

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布12縣市大雨特報，今天基隆北海岸、大台北、嘉義以南地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

外食族減重難？醫師建議調整吃飯順序 讓身體分泌天然瘦瘦針

外食族想減重真的很難嗎？現代人飲食過於精緻，三餐又不規律，即使努力運動也很難瘦下來。減重醫師蕭捷健表示，不少人抱怨天天外食根本沒得選擇，導致於想瘦下來都很難，他建議只要調整「吃飯順序」，身體就會分泌天然的瘦瘦針，減重就不是問題。

喝完奶就睡！30歲正妹3個月蛀7顆 醫示警：未及時處理恐害命

喝牛奶助眠，小心睡好覺卻毀了一口好牙！台中30歲陳姓粉領族因工作壓力大導致睡眠品質差，聽從友人建議，半夜醒來就喝杯牛奶助眠，果然一覺到天亮，但三個月後，例行牙齒健檢竟發現7顆蛀牙，確診為「猛爆性齲齒」，經補牙治療與衛教喝奶後要漱口後，牙齒狀況恢復良好。

2.5萬腦中風病人需長期復健⋯10家復健病房僧多粥少 醫：沒排到別放棄

衛福部健保署今天在彰化公布「復健病房試辦計畫」選定10家醫院試辦，多為地區、區域醫院，盼協助腦中風病人順利復健，預計嘉惠2千位患者。腦中風學會理事長陳龍說，此政策可讓病人獲得更具連續性照護，但全台腦中風病人約5萬人，粗估半數，約2.5萬人病情相對嚴重，需接受急性後期復健等照護，10家醫院的病床數相加，恐還是僧多粥少，盼未來擴張病床數或增加醫院據點數量。

大雷雨狂轟高雄屏東台東 小心閃電落雷

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時31分；另台東縣大雷雨持續至下午2時36分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。