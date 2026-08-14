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影／成田機場暴雨之亂！航空公司凌晨客服滿線 旅客焦慮：今搭機怎麼辦

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
成田機場要前往市區的京城電鐵大排長龍。圖／旅客elsa121530提供
成田機場要前往市區的京城電鐵大排長龍。圖／旅客elsa121530提供

日本千葉豪雨釀災，影響持續到今天，首都圈交通一片混亂。台灣旅客往返機場交通受阻，下機的3小時後才坐上轉乘交通工具、要搭機的則在市區想盡辦法買票。有台灣旅客分享，他昨天深夜原本打算改票，但凌晨近3時航空公司客服竟滿線，只好今天早起，搞了一整個上午，終於順利抵達機場。

旅客徐小姐原訂今天下午要回國，她說，昨晚秋葉原雖然雨也很大，但沒像千葉這麼誇張。她後來回到飯店，看到skyliner列車跟巴士都發出停運公告，驚覺大事不妙。當下趕緊找配套，甚至嘗試打國際電話聯絡航空公司，但日本時間凌晨近3時，航空公司客服滿線，想申請改票，卻被告知中文客服已經下班，改選其他語言，排了10分鐘仍進不了線。

徐小姐滿懷焦慮入睡，今天一早就從秋葉原搭計程車前往上野skyliner，但8時50分到場時，購票人龍已長到「看不見盡頭」。前方不認識的台灣旅客更是上午6時半就來排巴士，但巴士一直沒開，才趕快轉往排有通車的skyliner。

徐小姐說，她大約排了40分鐘，售票員近在眼前時，卻以「不確定接下來班次，無法售票」為由，突然關櫃。幸好10分鐘後重新開櫃，買到40分鐘後的車票。但該班列車最後也延誤15分鐘才發出，雖然沿路順利，但列車廣播到成田機場後，因不明原因卡在月台17分鐘才讓旅客下車。

在日包車服務的台籍業者也說，上午排隊購買skyliner車票時，窗口告知因不確定下午列車會不會開，因此不預售下午車次。日本時間11時他再次排隊，發現購票人潮比平日多出2倍。

不只到機場困難，離開機場也困難重重。上午6時半落地的台灣旅客，出關後乖乖跟著人龍等搭「京成電鐵」。現場情形讓他形容好像「災難片」，但大家仍有秩序排隊。最後等了3個小時左右終於坐上車，千葉大雨，讓他的旅行開端就充滿波折。

從上野排隊skyliner的人潮比平時多了2倍。圖／黑熊好玩-台灣日本客製化深度旅遊提供
從上野排隊skyliner的人潮比平時多了2倍。圖／黑熊好玩-台灣日本客製化深度旅遊提供

成田機場 航空公司 暴雨

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