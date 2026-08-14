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從「每天想下一瓶酒」到陪孩子笑 台東馬偕陪酒癮患者找回人生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕醫院腸胃科團隊推動酒精戒斷病人康復協助計畫，獲國家品質獎。圖／東馬提供
台東馬偕醫院腸胃科團隊推動酒精戒斷病人康復協助計畫，獲國家品質獎。圖／東馬提供

台東馬偕紀念醫院建立「共創復原之路-酒精戒斷病人康復協助計畫」將治療從單純處理戒斷症狀，延伸至家庭關係修復及出院後長期陪伴。推出3年來，已有5名酒癮個案成功維持一年戒酒，重新建立生活及家庭功能。

醫院表示，這項計畫以家庭為中心，結合腸胃科、身心科、護理、藥師、心理師、社工師及個案管理師，提供藥物治療、心理支持、家庭關係重建、戒酒衛教及持續追蹤。患者出院後，透過每日生活回報、定期關懷及提醒，讓醫療團隊持續陪伴患者面對戒酒過程中的誘惑與困難。

肝膽腸胃科醫師鄭群瀚與病房護理長郭玉琦，長期觀察酒癮患者反覆住院、出院後又復飲的情況，開始思考，若醫療只處理酒精戒斷的急性症狀，是否永遠無法真正改變患者未來？醫療團隊因此共同建立此計畫。

郭玉琦分享，其中一名李姓病患長期酗酒，不僅因此失去工作，酒後情緒失控甚至對妻子施暴，家庭陷入惡性循環；他更因反覆酒精戒斷，出現手抖、幻覺及抽搐等症狀，一年有將近三分之一時間在醫院度過。

加入康復協助計畫後，患者經過一年多努力成功維持戒酒，不僅重新建立規律生活，還考取專業證照並錄取公部門工作，重新成為家人的依靠。現在每天規律運動，臉上重新找回笑容，還笑說「現在騎車，再也不用擔心酒駕被警察攔了。」

另一名郭小姐則是單親媽媽，獨自扶養年幼孩子，長期酗酒影響工作能力及照顧孩子的功能。直到孩子對她說「媽媽，我不想一直有一個喝酒的媽媽，我想要以前會陪我笑的媽媽。」這句話成為她決心改變的轉捩點，成功抵抗酒精誘惑，逐漸重新找回生活方向。

台東馬偕表示，3年來計畫也從臨床照護經驗進一步整理為品質改善專案，2024年先在「環台醫療策略聯盟」醫療品質成果發表競賽獲金獎，同年參加國家醫療品質獎競賽，也獲得全國優選獎肯定。

對醫療團隊而言，拯救的不只是患者的生命，更是一次次被酒精拉開距離的家庭。從「每天醒來想著下一瓶酒」，到「每天醒來想著陪孩子做什麼」，這段改變，也成為酒癮患者重新走回人生的起點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬偕 台東 患者

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