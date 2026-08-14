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伊波拉入境自願採檢 「9陰1檢驗中」 疾管署下周討論延長境管

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
伊波拉疫情持續，疾管署發言人林明誠表示，6月宣布國內4大機場「無症狀」國人及入境旅客的自主健康敬告單及免費採檢措施，原先延長至8月底，疾管署預計8月21日會再邀集相關部會檢討邊境管制及相關檢疫措施。聯合報系資料照
伊波拉疫情持續，疾管署發言人林明誠表示，6月宣布國內4大機場「無症狀」國人及入境旅客的自主健康敬告單及免費採檢措施，原先延長至8月底，疾管署預計8月21日會再邀集相關部會檢討邊境管制及相關檢疫措施。聯合報系資料照

剛果民主共和國DRC的「伊波拉」疫情引發全球關注，目前累計逾4300起確診病例、逾2000人死亡。衛福部疾管署6月起在國內4處國際機場，針對過去21天內具民主剛果與烏干達2國旅遊史的「無症狀」旅客提供入境免費採檢，截至8月14日止，有10位民眾自願採檢，其中9位陰性，1位檢驗中。

因應剛果民主共和國DRC疫情，除了具旅遊史旅客自願採檢，疾管署自今年6月2日起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天。疾管署副署長林明誠表示，因應疫情持續嚴峻，預計於8月21日邀集相關部會檢討邊境管制及相關檢疫措施。

衛福部長石崇良於6月3日赴桃園機場巡視邊境檢疫情形，宣布即起於台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，針對具DRC及烏干達旅遊史「無症狀」國人及入境旅客，入境時除開立自主健康管理敬告單外，提供免費採檢。採檢屬自願性質。

截至8月14日，有10名自流行區回國民眾受檢，9例陰性，1例檢驗中。林明誠表示，評估檢驗中案例陰性比率高，主要是目前尚未看過無症狀的伊波拉確診者；若入境者出現疑似症狀，將直接由機場後送至醫院隔離採檢，而非機場採檢。

世衛組織（WHO）今年5月17日正式宣布，剛果民主共和國DRC與烏干達的伊波拉病毒感染疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件PHEIC，此次疫情為Bundibugyo型伊波拉病毒所引起，目前尚無針對該病毒的有效治療方法或疫苗。

疾管署於5月17日依據WHO及國際相關資訊進行風險評估，將剛果民主共和國及烏干達國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」調整為第二級「警示（Alert）」。5月27日再調升為第三級「警告（Warning），同日起強化邊境跨機關安全聯防，提升港埠監測及攔檢機制，針對自剛果民主共和國及烏干達來台入境旅客，檢疫人員加強TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及健康評估，旅客入境後均應配合「自主健康管理21天」。

疾管署評估，DRC與烏干達兩國伊波拉疫情恐持續升溫，5月29日起加強境管，當時除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制；為進一步降低境外移入風險，參考美國、加拿大等其他國家作法，並與外交部、內政部、交通部等部會共同研商，實施新的邊境防疫管制措施。

林明誠表示，自今年6月2日起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天；惟以下四類對象得排除，第一，已取得我國入學許可學位生、第二外交公務、第三國人非本國籍配偶及其未成年子女、第四緊急或人道專案協處，如奔喪、探視重病親屬。

林明誠表示，邊境檢疫措施在6月底宣布延長至8月底，疾管署8月下旬會邀集相關部會檢討邊境管制及相關檢疫措施加嚴或放鬆。疾管署也密切觀察烏干達疫情，目前當地已55天沒有病例，但病毒潛伏期長達21天，同時也注意世衛組織及各國管制措施。

伊波拉 疾管署 烏干達

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