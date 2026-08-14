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中風半年靠鼻胃管維生 台北醫院吞嚥電刺激治療助重拾吃飯幸福

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
病人原本看不見吞嚥肌肉活動，現在能透過即時轉視覺畫面觀看。圖／台北醫院提供
病人原本看不見吞嚥肌肉活動，現在能透過即時轉視覺畫面觀看。圖／台北醫院提供

「能夠重新吃到熱飯的味道，真的很好。」65歲林男半年前中風導致嚴重吞嚥障礙，只能靠鼻胃管灌食維持營養。日前至衛福部台北醫院就診，經語言治療團隊訓練，2個月後順利拔除鼻胃管，靠自己的力量吃下一口稀飯，重新找回進食的幸福。

台北醫院復健科醫師林允中表示，吃不只是維持生命，更代表生活品質與人際交流。對於中風、腦傷、巴金森氏症等神經疾病病人，以及高齡、肌少症造成吞嚥功能退化的長者而言，吞嚥障礙是每天最大的挑戰。

林允中說，正式進入治療前會先由語言治療師檢查，進行完整的吞嚥評估，必要時搭配螢光透視吞嚥攝影檢查或吞嚥內視鏡檢查，以利找出吞嚥障礙真正原因，再依照不同病況量身設計治療計畫，例如傳統吞嚥訓練、非侵入性的神經肌肉電刺激治療、口部肌力訓練系統等，協助病人提升吞嚥力量與協調性，改善進食安全與效率。

語言治療師陳邱筠指出，林男使用的是更進階的吞嚥電刺激系統，結合表面肌電圖生物回饋技術，讓原本看不見的吞嚥肌肉活動，能夠即時轉換成視覺畫面，因此復健過程中病人能清楚知道自己的吞嚥動作是否正確、力道是否足夠，更容易掌握正確吞嚥技巧，提高訓練參與度與復健效果。

林允中表示，臨床研究證實傳統吞嚥訓練搭配吞嚥電刺激，整體療效優於單純接受傳統吞嚥訓練。適用對象包括中風、腦傷、巴金森氏症等神經系統疾病、頭頸癌手術或放化療後吞嚥功能受損，以及高齡或肌少症造成吞嚥肌群退化的病人。若經常喝水嗆咳、吞嚥困難、吃飯時間愈來愈長、反覆吸入性肺炎，或需要長期依賴鼻胃管進食，可儘早接受吞嚥功能評估，把握黃金復健時機。

林允中提醒，吞嚥障礙不代表只能依賴鼻胃管進食。只要及早接受專業評估找出真正原因，並搭配適合的復健方式，許多病人仍有機會重新享受好好吃飯的幸福。

鼻胃管 中風 台北醫院

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