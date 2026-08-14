日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約新台幣4000元車資包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。

曾旅居日本的作家張維中表示，昨天大雨中斷市區往返機場的鐵公路，大批落地旅客受困機場，截至今天凌晨4時，成田機場統計，約有7000人留宿航廈過夜。

昨晚受困機場的台灣旅客邱先生表示，落地後發現巴士、電車全取消，大批人往計程車排班區移動，但計程車10分鐘才來1班。機場超商食物被一掃而空，自己簡直成為「成田難民」。

邱先生最終在排了3小時計程車後，發現幾乎沒車來載客，咬牙接受白牌車報價，從成田機場到市區一人要價2萬日圓，折合新台幣約4014元。原以為上車就安心了，但不僅帶來積淹水未退，路中央出現拋錨泡水車，往旁邊一看暴漲小溪旁有1輛車上站著2人待救。

邱先生說，車子在灰暗山路繞了又繞，才找到開出去的路，感嘆「一開始覺得2萬（包車費）是趁火打劫，後來真的謝謝（司機）大哥救了我們」。

而今早雨歇，但影響仍持續，機場鐵路交通一片混亂。JR東日本上午宣布，成田特快往成田機場方向，下午2時前全面停駛，東京站下午2時33分、新宿站下午2時8分才會發出今天的首班往機場列車。駛離成田機場列車，則是在下午3時44分前全區間停駛。且就算午後復駛，也可能因鐵路設備檢查狀況後營運狀態又有所變動。

張維中提醒，日本氣象單位今天也針對千葉、茨城、福島及宮城等地示警，可能傍晚後將出現較集中降雨，旅客要多加留意。

大雨深夜持續，路邊積水未退、且路中央就有拋錨車。圖／旅客pcj.chiu提供

大雨讓快線、巴士都停駛，大批旅客轉往搭乘計程車。圖／旅客pcj.chiu提供

旅客最終妥協搭乘每人車資2萬日幣的白牌車。圖／旅客pcj.chiu提供

大批旅客受困機場，超商食品被搶購一空。圖／旅客chen09885提供