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中南部雨不停！今晚到明天雨彈再升級 北東部午後雷陣雨開轟

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今明兩天西南風影響，整個中南部地區不論早晚都容易有下雨的情形，也容易有局部大雨，南部地區今晚到明天白天甚至會有短延時豪雨出現。聯合報系資料照
今明兩天西南風影響，整個中南部地區不論早晚都容易有下雨的情形，也容易有局部大雨，南部地區今晚到明天白天甚至會有短延時豪雨出現。聯合報系資料照

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署科長林伯東表示，西南風環境不斷帶進來的對流系統，一直在影響中南部地區，目前都還是有局部降雨出現。降雨比較大的地方大致上位於嘉義以南地區，也有局部性比較明顯的雨勢。

降雨趨勢，他說，今明兩天西南風影響，整個中南部地區不論早晚都容易有下雨的情形，也容易有局部大雨，南部地區今晚到明天白天甚至會有短延時豪雨出現。北部和東半部地區偏向夏季天氣型態，上午偏向晴朗悶熱，但是下午容易有午後對流發展，也會有午後雷陣雨情形，北部和東北部山區可能有局部大雨出現。

林伯東表示，周日西南風上來的水氣也許稍微減少一些，但是整體來說中南部地區都還是會有局部性降雨，也會有短延時稍微雨勢比較大的狀況。

另外，林伯東表示，北部地區持續留意午後雷陣雨、雨勢比較大的情形。下周一至下周四，慢慢轉為南風環境，東邊可能有小小的渦旋影響，所以雖然轉為偏南風，東邊也可能會有水氣移進來。環境偏溼，中南部降雨持續。但是比較明顯的降雨會發生在午後，也就是新竹以南地區，都可能有局部性大雨，其他地方也可能有局部或零星短暫陣雨。

溫度趨勢，林伯東說，未來1周都是差不多的，白天基本上比較悶熱，晚上大致上26至27度之間。北部地區留意溫度上比較高，可能來到36度左右高溫，其他地區31至34度左右。氣象署持續發布高溫資訊，大台北地區、彰化地區、台東零星地區可能出現36度左右高溫。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨 氣象署 嘉義

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