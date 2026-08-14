快訊

今天是國際慰安婦紀念日！重看90年代「女性國際戰犯法庭」

爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣肖楠剩餘資材再利用 林試所開發精油、香粉

中央社／ 台北14日電

農業部林業試驗所推綠色循環經濟，希望原本視為廢棄物的森林剩餘資材能有新價值，研究台灣肖楠剩餘資材再利用，成功開發出精油、香粉、塔香等多元產品，為林業永續開創新機。

農業部今天發布新聞稿，指出林業經營過程中因修枝、疏伐及撫育會產生許多剩餘資材，例如枝梢材、邊皮材、刨花、木屑等，過去多半視為低價值廢棄物處理，不僅增加清運成本，也未能充分發揮森林資源價值。

林試所為提升森林剩餘資材利用效率，嘉義研究中心團隊去年開始，在澐水試驗站推動台灣肖楠剩餘資材再利用研究，運用「水蒸餾法」成功萃取台灣肖楠精油，並進一步開發出香粉、塔香等多元產品，讓剩餘資材轉為兼具經濟價值與環保效益的綠色資源，為林業永續經營開創新契機。

林試所說，台灣肖楠是台灣特有種，分布於北部及中部海拔300至1900公尺的山地，為海拔500至1800公尺暖帶林的主要造林樹種，也是台灣針葉樹五木之一，木材具有特殊香氣，深受大眾喜愛。

林試所嘉義研究中心研究團隊介紹，蒸餾法是一項成熟且天然的萃取技術，以高溫水蒸氣將植物中的揮發性芳香成分帶出，再經冷凝分離取得天然精油，不需添加有機溶劑，可保留植物原有香氣及活性成分，也符合現代消費者追求天然、安全及環保產品的需求。

另外，台灣肖楠的剩餘資材，經過乾燥、研磨後可製成天然香粉，再進一步加工成塔香、香粉等香氛產品。

林試所指出，台灣肖楠剩餘資材萃取的天然精油，不僅具台灣特色，更兼具天然、環保及循環利用價值；對林農而言，過去需要花費人力與成本處理的剩餘資材，如今可轉化為精油、香粉及塔香等高附加價值商品，有助增加林地經營收益，提升森林經營意願，形成兼顧生態保育與經濟發展的雙贏模式。

精油 林試所 廢棄物

延伸閱讀

廢棄文蛤殼變黃金 嘉義縣布袋鎮好美里文蛤殼椅循環經濟典範

政府擬放寬再生粒料回填土坑 陳昭姿、環團批陳金德：為選舉圖利廠商

從TNFD到流域治理！正隆竹北廠認養鳳山溪 打造永續河岸

崑鼎以循環經濟一條龍跨足高科事業 上半年EPS 8.96元

相關新聞

成田機場暴雨沒能搭機 台灣虎航、國泰航空宣布受影響旅客免費退改票

日本關東地區昨晚暴雨，造成交通大亂，今天上午有台灣旅客千辛萬苦趕到機場後，發現航廈有不少旅客都拖著行李在奔跑。就是怕錯過航班，得花錢退改票。不過天災難測，台灣虎航及國泰航空也宣布，將開放受影響旅客免費退改票。

日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約新台幣4000元車資包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。

大台北、嘉義以南12縣市大雨特報 西南風+午後對流發威

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布12縣市大雨特報，今天基隆北海岸、大台北、嘉義以南地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

麥當勞2蝦堡含人工抗生素下架 桃園衛生局追2千多箱問題食材下落

台灣麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」因蝦排驗出人工合成抗生素，開賣一天就緊急下架。桃園市衛生局昨前往稽查，截至目前查封4564箱蝦排，尚有2168箱未追回，預計15日完成回收清查。

日本青森到底有多愛台灣？從蘋果、睡魔到媽祖 粉專讚：沒人敢稱第一

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，不少日本人對台灣人也相當友好，甚至城市間的交流也可看出日本對台灣的重視。專門介紹各地旅遊人事物的旅遊粉專「風塵萬里 旅人手札」，以旅遊、文化到產品外銷等5個角度來分析，大讚「在日本，最愛台灣的縣市，青森若稱第二，那應該沒人敢當第一」。

今起連3天「午後雷雨開轟」 北市災防辦提醒這地區時雨量恐破70毫米

台北市政府上午發布天氣提醒，從今天起至16日，台北市受到低壓帶南側西南風影響，天氣為多雲午後雷陣雨型態，發生午後強降雨機率高，評估北市部分地區，包括西、南側的行政區，最大時雨量可達50至70毫米。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。