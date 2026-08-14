台灣肖楠剩餘資材再利用 林試所開發精油、香粉

農業部林業試驗所推綠色循環經濟，希望原本視為廢棄物的森林剩餘資材能有新價值，研究台灣肖楠剩餘資材再利用，成功開發出精油、香粉、塔香等多元產品，為林業永續開創新機。

農業部今天發布新聞稿，指出林業經營過程中因修枝、疏伐及撫育會產生許多剩餘資材，例如枝梢材、邊皮材、刨花、木屑等，過去多半視為低價值廢棄物處理，不僅增加清運成本，也未能充分發揮森林資源價值。

林試所為提升森林剩餘資材利用效率，嘉義研究中心團隊去年開始，在澐水試驗站推動台灣肖楠剩餘資材再利用研究，運用「水蒸餾法」成功萃取台灣肖楠精油，並進一步開發出香粉、塔香等多元產品，讓剩餘資材轉為兼具經濟價值與環保效益的綠色資源，為林業永續經營開創新契機。

林試所說，台灣肖楠是台灣特有種，分布於北部及中部海拔300至1900公尺的山地，為海拔500至1800公尺暖帶林的主要造林樹種，也是台灣針葉樹五木之一，木材具有特殊香氣，深受大眾喜愛。

林試所嘉義研究中心研究團隊介紹，蒸餾法是一項成熟且天然的萃取技術，以高溫水蒸氣將植物中的揮發性芳香成分帶出，再經冷凝分離取得天然精油，不需添加有機溶劑，可保留植物原有香氣及活性成分，也符合現代消費者追求天然、安全及環保產品的需求。

另外，台灣肖楠的剩餘資材，經過乾燥、研磨後可製成天然香粉，再進一步加工成塔香、香粉等香氛產品。

林試所指出，台灣肖楠剩餘資材萃取的天然精油，不僅具台灣特色，更兼具天然、環保及循環利用價值；對林農而言，過去需要花費人力與成本處理的剩餘資材，如今可轉化為精油、香粉及塔香等高附加價值商品，有助增加林地經營收益，提升森林經營意願，形成兼顧生態保育與經濟發展的雙贏模式。