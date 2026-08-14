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類固醇吃逾3個月小心骨頭變脆 嘉基醫師：骨鬆不是老人專利

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院過敏免疫風濕科醫師陳俊銘提醒，骨質疏鬆並非老年人的專利，長期使用類固醇者，即使年輕，也可能因骨質流失增加骨折風險。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院過敏免疫風濕科醫師陳俊銘提醒，骨質疏鬆並非老年人的專利，長期使用類固醇者，即使年輕，也可能因骨質流失增加骨折風險。圖／嘉義基督教醫院提供

「醫師，我的類固醇還要吃多久？會不會吃到骨質疏鬆？」這是過敏免疫風濕科門診常見問題。嘉義基督教醫院過敏免疫風濕科醫師陳俊銘提醒，骨質疏鬆並非老年人的專利，長期使用類固醇者，即使年輕，也可能因骨質流失增加骨折風險，尤其連續用藥超過3個月，更應及早評估骨折風險。

醫師陳俊銘表示，類固醇是治療類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、血管炎、氣喘及多種免疫疾病的重要藥物，只要依照醫囑使用，治療效益通常遠大於風險；但長期使用會加快骨質流失，增加骨質疏鬆及骨折機率，因此治療疾病的同時，也不能忽略骨骼健康。

陳俊銘指出，只要預計連續使用類固醇超過3個月，就應接受骨折風險評估；若每日使用相當於5毫克以上類固醇，更應積極進行骨鬆預防。這項風險並不只存在於高齡族群，不論年齡或性別，只要符合條件，都應及早介入，而不是等到骨折發生後才處理。

預防骨質流失，首先從生活習慣做起。陳俊銘表示，在疾病狀況允許下，應由醫師評估並調整至「最低有效劑量」，切勿自行停藥或減藥；飲食方面要攝取足夠鈣質與維生素D，透過健走、爬樓梯、肌力訓練等負重運動，刺激骨骼生成、延緩骨質流失。

若經評估屬於中高骨折風險族群，除調整生活型態，也可能需要接受藥物治療。陳俊銘說，多數患者需要補充足夠鈣質與維生素D，成人每日鈣質建議攝取量約1000至1200毫克；維生素D則會依抽血結果及個人狀況調整。若骨折風險較高，醫師也會綜合骨密度、腎功能、年齡及整體健康狀況，選擇適合的骨鬆治療藥物，以降低未來骨折機率。

骨質疏鬆最大問題在「沒有感覺」。骨骼可能在沒有明顯症狀的情況下持續流失，直到跌倒或輕微碰撞造成骨折，才發現骨質早已出現問題。陳俊銘提醒，類固醇是許多疾病不可或缺的治療藥物，民眾不要因擔心骨鬆而自行停藥或減藥，以免原有疾病失控。正確做法是在醫師指導下規律用藥，同時做好鈣質、維生素D及運動等骨骼保健，並定期追蹤骨密度與骨折風險，才能在控制疾病的同時守住骨本。

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