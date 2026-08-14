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體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。圖／陽明交大提供
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。圖／陽明交大提供

想要健康長壽，除了少生病，還要有足夠的體適能。國立陽明交通大學與中原大學、國立台灣體育運動大學合作，針對逾萬名65歲以上長者進行大型追蹤研究，發現體適能與死亡風險有關。其中，整體體適能表現最佳的前20%長者，相較於表現最差者，死亡風險大幅降低61%。該研究已發表於《JAMA Network》國際期刊。

陽明交大等學術機構以7年時間、追蹤逾1萬名65歲以上長者，研究透過多項功能性體適能測試，包括抬腿踏步、椅子坐立、坐姿前彎、開眼單腳站立、起身行走等，分別反映心肺、肌力、柔軟度、平衡及敏捷能力。

研究結果指出，心肺耐力、肌力、柔軟度、平衡與敏捷等多項體適能表現，皆與後續死亡風險密切相關，即使在校正了年齡、性別、社經地位、慢性病等因素後，兩者的關聯依然明顯。且平衡及敏捷與下肢肌力尤其重要，包含從座椅上起身行走，以及開眼單腳站立等項目中，表現較佳長者的死亡風險可降低逾5成，也反映出長者能否自行起身行走，不僅與日常生活息息相關，也有助於降低跌倒骨折的風險。

值得注意的是，研究發現體適能與死亡風險非單純線性關係。換句話說，長者並不需要把體能練到頂尖才能看到健康成效。數據顯示，當體適能從較差程度改善至中等程度時，所帶來的健康效益最為明顯。

研究主持人、陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。

梁立霖也說，評估高齡健康不應只聚焦於罹患哪些疾病，更應關注長者還保有多少「生理儲備」（physiological reserve），以及實際還能做到哪些日常動作。一名長者即使罹患慢性疾病，但還能走得遠，並維持良好平衡與肌力，與另一名活動能力已明顯下降長者的生理儲備截然不同。

梁立霖表示，體適能之所以值得重視，在於不只是反映單一器官或特映疾病，而是綜合性的健康指標，能呈現出一個人的日常活動能力、疾病負擔與生理老化程度。長輩不必成為運動高手，而是盡可能維持起得來、站得穩、走得動，每天多走一點、多動一些，就是邁向健康長壽的重要一步。

陽明交大 體適能 死亡風險

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