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麥當勞蝦堡退款今開跑！單點、套餐都能退 期限到9月底
台灣麥當勞「海味揚蝦堡」爆出食安疑慮並全面暫停販售後，14日進一步公布退款辦法。麥當勞表示，即日起至9月30日止，針對8月12日及13日購買「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」的消費者受理退款，單點、超值全餐及外送組合餐均可退費，並將直接以現金退款。
麥當勞日前接獲進口廠商通知，「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」使用的進口蝦排，後續自主抽樣批次檢出硝基呋喃及其代謝物0.7 ppb，不符合食品法規標準，因此採取預防性措施全面停用蝦排，並自8月13日上午10時30分起，全台餐廳暫停販售兩款產品。
針對消費者關心的退款方式，麥當勞14日公布細節，退款受理期間自即日起至9月30日止，消費者原則上須至「原購買餐廳」辦理。
持紙本發票及交易明細的消費者，可攜帶相關憑證至原購買餐廳退款；使用雲端發票者，包括由Foodpanda開立的雲端發票，則可提供雲端發票畫面，至原購買餐廳辦理。
若是透過外送平台購買，消費者可先至原交易平台申請退款；若已超過外送平台退款期限，則可依紙本發票、交易明細或雲端發票等方式，回到原購買餐廳辦理退款。
麥當勞表示，此次將退還8月12日及13日購買兩款蝦堡的單點、超值全餐及外送組合餐金額，並再次對事件造成顧客不便表達歉意。
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