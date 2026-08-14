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橄欖油分類標示草案業者有雜音 食藥署將二度預告、維持明年7月上路

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署日前研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬比照中華民國國家標準（CNS），未來強制業者標示販售的橄欖油類型，違者或標示不實就開罰。記者余承翰／攝影
食藥署日前研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬比照中華民國國家標準（CNS），未來強制業者標示販售的橄欖油類型，違者或標示不實就開罰。記者余承翰／攝影

衛福部食藥署6月中旬預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，依製程、游離脂肪酸濃度，將橄欖油分6類管理，為2015年國內銅葉綠素橄欖油案件後，食藥署再次提出橄欖油標示規定，當年草案因無法取得共識而未能推動。食藥署食品組簡任視察林蘭砡說，本月11日預告期滿後，接獲29則意見，業者關注可否標示純、100%、頂級、冷壓等字樣，未來將辦理第2次預告。

「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」中，將橄欖油相關產品，分為特級初榨、初榨橄欖油、精緻橄欖油、橄欖油、精緻橄欖粕油、橄欖粕油共6種類別，分類依據包括油品品質指標「游離脂肪酸」濃度、油品純度指標「Delta K」，及精煉、調和過程等。待新制上路後，食藥署除會抽驗前述指標，也會派員查廠了解其製程是否與分類要求相同，標示不實可重罰400萬。

草案6月12日預告後，至8月11日預告期滿，林蘭砡表示，預告期間，食藥署陸續接獲業者、公協會等提出意見，累計29則，包括適用範圍、品名標示方式、品質指標訂定及是否給予緩衝期等，目前正對意見實質內容逐項研析。其中，針對橄欖粕油不得標示為橄欖油，且品名字體大小需一致等主要規範內容，目前尚未接獲反對意見。

林蘭砡指出，業者提出多項具體疑問，包括這6類品名是否為「法定品名」？有關橄欖油品名規範國際食品法典委員會（Codex）與我國國家標準（CNS）是否一致？品名前後是否可另加註品牌、產地、「純」、「100%」、「頂級」、「冷壓」等敘述文字？食藥署目前正綜整各界所提出之意見，將再參考Codex品名分類，並研議增訂品質指標，因此，將再辦理第二次預告。

由於銅葉綠素橄欖油事件後，食藥署稱會訂出橄欖油品名標示草案，卻因無法取得共識，草案並未對外預告，外界關注本次橄欖油草案是否因反對聲浪再度告吹？對此，林蘭砡強調，實施日期預計仍維持2027年7月1日，以產製日期為準。

橄欖油 食藥署 衛福部

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