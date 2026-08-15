快訊

農曆七月來了！鬼門開「3生肖」要小心 這些事別亂做

手機特價優惠！iPhone 17 Pro Max下殺3910元 vivo X300 Ultra狠砍7千

美國捐血站驚見「全裸男」躲天花板偷窺、持鐵管攻擊警遭制伏

聽新聞
0:00 / 0:00

週末踏青去哪裡？雙北十大「健行步道」親近山林放鬆身心

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
週末踏青去哪裡？ 雙北十大「健行步道」親近山林放鬆身心
週末踏青去哪裡？ 雙北十大「健行步道」親近山林放鬆身心


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大雙北健行步道有哪些。

假日想暫時遠離都市喧囂，又不想舟車勞頓？大台北地區有許多景色迷人、交通便利的健行步道，無論是雙北居民，或是想安排北部小旅行的民眾，都非常適合規劃一趟親近山林的輕旅行！本篇整理出網友熱議的十大「雙北健行步道」，一起看看哪些路線最受關注。

「象山親山步道」登高遠眺台北101 「草嶺古道」芒花季美景掀期待

網友熱議TOP10雙北健行步道 網路聲量排行
網友熱議TOP10雙北健行步道 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「雙北健行步道」相關話題的討論，可以發現位於台北市信義區的「象山親山步道」是最常被提及的路線。象山親山步道交通便利、路線明確，從捷運站步行即可抵達登山口，加上沿途設有多處展望平台，能俯瞰台北市景，並將台北101與信義區高樓群一同收入眼底，因此成為不少人欣賞夜景、拍照打卡與外地旅客來台北必訪的經典步道。

便有網友大讚「親眼見到 101 聳立在信義區正前方的震撼感，還是讓人印象深刻」，但也有人提醒道「整條步道大多是階梯，建議一定要帶足水分」，說明象山步道雖然不是難度最高的健行路線，但沿途階梯仍考驗體力。

相較於象山親山步道屬於市區短程步道，位於新北市貢寮區與宜蘭市頭城鎮之間的「草嶺古道」路線較長，也更有郊山健行感，沿途能感受古道石階、山稜視野與東北角風景。

有網友稱讚「草嶺古道無論是步道風景或是沿途眺望的美景，都美得令人窒息」，並表示「很推薦大家在芒花季來此散散步」，不少人也紛紛留下「期待芒花」「期待芒花季」、「期待9月草嶺芒花季」等相關留言，可見草嶺古道的討論熱度不只來自健行路線本身，也與季節限定景色息息相關。

至於位在台北市文山區的「貓空樟樹步道」則因整體坡度較為平緩，加上沿途可欣賞貓空茶鄉景致與農村風格意象裝置，受到不少親子族群青睞。

此外，也有網友介紹貓空樟樹步道「隨著季節變化還會有不同花景妝點」，如「1月至2月有金黃風鈴般的魯冰花」、「5月中旬至6月有繽紛小巧的波斯菊」、「9月還會有燦爛樸實的向日葵」。因此，貓空樟樹步道不僅適合想輕鬆散步、親近自然的民眾，也能依照不同季節安排賞花行程，讓民眾即使多次造訪，也能感受到不同的散步樂趣。

除了上述步道，其餘上榜步道也各有特色，下次假日不妨暫時放下忙碌生活，參考網友熱議的步道排行，挑選一條適合自己的路線，用雙腳探索山林，感受城市近郊的自然魅力，也為身心充飽電力！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雙北健行步道」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/15~2026/06/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

雙北 步道 草嶺古道

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

練了真的有差！網友熱議八大「重訓好處」 打造健康體質與理想體態

蚊子持續騷擾超崩潰！網議六大「防蚊方式」有效降低被叮機率

來去賞金針花！全台賞花景點TOP 10出爐

第一次約會超重要！網列十大「第一次約會行程」 這樣安排是安全牌？

相關新聞

今天西南風強度最強水氣多 嘉義以南慎防強降雨、大台北午後大雷雨開炸

今天慎防劇烈天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著中高層西風槽東移帶動，白海豚颱風減弱後留下的低氣壓再度重新加深並且向東北移動，同時也讓台灣附近的西南風昨天逐漸增強，迎風面的中部以南地區降雨增多，一整天斷斷續續降雨，北部地區有午後熱對流發展，也帶來局部大雷雨現象，尤其是大台北地區。

週末踏青去哪裡？雙北十大「健行步道」親近山林放鬆身心

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大雙北健行步道有哪些。

上班族早餐這樣吃！網友熱議八大早餐品項 營養均衡、快速便利怎麼選？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「上班族早餐」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大上班族早餐有哪些。

撐起台灣長照與產線 45萬女移工面臨殘酷母職抉擇

在我國移工人數突破88萬大關之際，女性移工已高達45.5萬人，其中高達4成正值生育年齡。這群遠渡重洋的女性，用雙手撐起了台灣的工廠產線與家庭長照勞力，然而當她們在異鄉懷孕生子，卻常陷入職場歧視、解約威脅與經濟匱乏的困境。許多移工因害怕失去了工作而選擇地下流產，幸運產下新生命的媽媽，也因無力負擔台灣高昂的托育費用，被迫在襁褓之中將骨肉送回母國，或是冒險交由地下保母照顧。

赴韓國注意天氣變化 粉專：「白海豚」低壓再增強 明天穿越朝鮮半島

前往韓國的民眾，留意當地的天氣資訊。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風雖已變成普通低壓，在中國上空繞了一圈後，未來幾天會逐漸往東北移動，重新出海，稍微增強，明天至下周一期間通過南北韓，屆時當地會有一波劇烈天氣。

今天西南風增強 大雨特報範圍擴大 南高屏3縣市注意雷擊強陣風

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨特報範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。