週末踏青去哪裡？ 雙北十大「健行步道」親近山林放鬆身心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大雙北健行步道有哪些。

假日想暫時遠離都市喧囂，又不想舟車勞頓？大台北地區有許多景色迷人、交通便利的健行步道，無論是雙北居民，或是想安排北部小旅行的民眾，都非常適合規劃一趟親近山林的輕旅行！本篇整理出網友熱議的十大「雙北健行步道」，一起看看哪些路線最受關注。

「象山親山步道」登高遠眺台北101 「草嶺古道」芒花季美景掀期待

網友熱議TOP10雙北健行步道 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「雙北健行步道」相關話題的討論，可以發現位於台北市信義區的「象山親山步道」是最常被提及的路線。象山親山步道交通便利、路線明確，從捷運站步行即可抵達登山口，加上沿途設有多處展望平台，能俯瞰台北市景，並將台北101與信義區高樓群一同收入眼底，因此成為不少人欣賞夜景、拍照打卡與外地旅客來台北必訪的經典步道。

便有網友大讚「親眼見到 101 聳立在信義區正前方的震撼感，還是讓人印象深刻」，但也有人提醒道「整條步道大多是階梯，建議一定要帶足水分」，說明象山步道雖然不是難度最高的健行路線，但沿途階梯仍考驗體力。

相較於象山親山步道屬於市區短程步道，位於新北市貢寮區與宜蘭市頭城鎮之間的「草嶺古道」路線較長，也更有郊山健行感，沿途能感受古道石階、山稜視野與東北角風景。

有網友稱讚「草嶺古道無論是步道風景或是沿途眺望的美景，都美得令人窒息」，並表示「很推薦大家在芒花季來此散散步」，不少人也紛紛留下「期待芒花」「期待芒花季」、「期待9月草嶺芒花季」等相關留言，可見草嶺古道的討論熱度不只來自健行路線本身，也與季節限定景色息息相關。

至於位在台北市文山區的「貓空樟樹步道」則因整體坡度較為平緩，加上沿途可欣賞貓空茶鄉景致與農村風格意象裝置，受到不少親子族群青睞。

此外，也有網友介紹貓空樟樹步道「隨著季節變化還會有不同花景妝點」，如「1月至2月有金黃風鈴般的魯冰花」、「5月中旬至6月有繽紛小巧的波斯菊」、「9月還會有燦爛樸實的向日葵」。因此，貓空樟樹步道不僅適合想輕鬆散步、親近自然的民眾，也能依照不同季節安排賞花行程，讓民眾即使多次造訪，也能感受到不同的散步樂趣。

除了上述步道，其餘上榜步道也各有特色，下次假日不妨暫時放下忙碌生活，參考網友熱議的步道排行，挑選一條適合自己的路線，用雙腳探索山林，感受城市近郊的自然魅力，也為身心充飽電力！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雙北健行步道」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/15~2026/06/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw