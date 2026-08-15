上班族早餐這樣吃！ 網友熱議八大早餐品項 營養均衡、快速便利怎麼選？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「上班族早餐」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大上班族早餐有哪些。

早餐是開啟一天的能量來源，但對時間有限、經常要趕通勤或趕打卡的上班族而言，早餐怎麼吃也可能變成「快速便利」與「營養均衡」之間的拉鋸。本篇整理出網友熱議的八大「上班族早餐」，一起看看哪些品項最常被討論！

「水果」準備快速常作早餐搭配 「麵包」方便果腹卻暗藏健康隱憂？

網友熱議TOP8上班族早餐 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「上班族早餐」相關話題的討論，可以發現「水果」最常被提及。相較於需要加熱或現做的餐點，水果類準備簡單又方便食用，像是香蕉、蘋果、芭樂等，都是許多人早上趕時間時會選擇的食物。不過，部分上班族並不將水果單純視為正餐，而是作為補充營養的早餐搭配，例如便有一名網友分享「上班如果趕時間，早餐我就會簡單喝一瓶燕麥飲再吃個水果+堅果」，也有減脂期的上班族表示早餐會吃「藍莓+優格+燕麥脆片」，既能快速補給又兼顧健康。

聲量第二的「麵包」同樣是不少上班族偏好的早餐品項，社群中有網友便表示，自己出社會後因天天趕上班「根本做不到早起準備早餐」，因此都會「提前一天買好明天上班要吃的麵包」，也有不少人養成上班前「超商隨便抓一個麵包配咖啡」的習慣。

然而，一部分網友也表示「超過30+早餐如果吃麵包真的很容易想睡覺」、「空腹吃麵包中午不到就昏昏欲睡」，麵包雖然方便，但若長期作為早餐主食，也可能讓人忽略糖分、油脂與精緻澱粉攝取；便有胃腸肝膽科醫師在節目中分享一名30多歲上班族的病例，提到其早餐經常吃麵包，經檢查後發現「患有輕度脂肪肝」，隨後經過三個月飲食調整，才改善狀況。

對此，還有營養師建議道，若真的無法捨棄麵包，也可以在品項的挑選上折衷取捨，例如「法棍、貝果」就是比「可頌、菠蘿」理想的選擇，再搭配茶葉蛋或無糖豆漿，同時攝取「澱粉＋蛋白」更有助於維持活力與專注力。

至於「雞蛋」也是很多上班族吃早餐不可或缺的品項，無論是茶葉蛋、水煮蛋、溏心蛋、荷包蛋都各有擁護者。

便有網友發文打趣說道「我已經好幾周的上班日早餐都是茶葉蛋+咖啡，昨天我終於改了…改成溫泉蛋+咖啡，今天我又改了，改成水煮蛋+咖啡」，引起留言區共鳴與熱烈回應，「我是早餐三顆茶葉蛋+一杯美式」、「吃水煮蛋+蛋白飲當早餐已經四個月都沒變了，還是很愛」、「懶得想要吃什麼，乾脆每天都是：兩匙油+兩顆水煮蛋+一杯美式」，甚至有網友分享「早上進辦都會聽到此起彼落的敲蛋殼聲」，可見看似簡單的雞蛋，是許多人補充蛋白質及免去選擇障礙的熱門首選。

除了前三名之外，「吐司」、「蛋餅」、「漢堡」及「三明治」也都是傳統早餐店與超商的熱銷經典，口味選擇多元又有飽足感，不過同樣也引來網友討論其隱含高油、高鹽與精緻澱粉等負擔；而「沙拉」則深受追求清爽、飲食控制與輕食族群的青睞。每位上班族的生活步調與飲食習慣不同，因此理想的早餐也沒有絕對標準，不妨依照自己的需求搭配適合的餐點，在追求快速便利的同時，也兼顧營養與工作整天所需的活力。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「上班族早餐」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/20~2026/06/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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