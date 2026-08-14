快訊

今天是國際慰安婦紀念日！重看90年代「女性國際戰犯法庭」

爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

聽新聞
0:00 / 0:00

日本青森到底有多愛台灣？從蘋果、睡魔到媽祖 粉專讚：沒人敢稱第一

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為今年日本青森睡魔燈籠移展朴子配天宮。 聯合報系資料照片
圖為今年日本青森睡魔燈籠移展朴子配天宮。 聯合報系資料照片

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，不少日本人對台灣人也相當友好，甚至城市間的交流也可看出日本對台灣的重視。專門介紹各地旅遊人事物的旅遊粉專「風塵萬里 旅人手札」，以旅遊、文化到產品外銷等5個角度來分析，大讚「在日本，最愛台灣的縣市，青森若稱第二，那應該沒人敢當第一」。

1.友善的的旅遊環境

首先在觀光方面，青森對台灣旅客相當友善。從青森機場到奧入瀨溪流、睡魔之家等熱門景點，再加上大眾運輸都可見繁體中文指標，另外青森縣立美術館、十和田市現代美術館等景點也提供繁體中文資訊。此外，青森縣還設有專門面向台灣旅客的觀光資訊社群平台，持續介紹當地旅遊資訊。

2.前知事演台灣八點檔

青森與台灣的友好關係，也展現在地方政治交流。前青森縣知事三村申吾長期積極推動台日交流，多次訪台都穿著招牌蘋果圖樣西裝，甚至登上民視八點檔來客串演出自己，並與藝人陳美鳳熟識。現任知事宮下宗一郎上任後，也延續友台路線，積極推動台日交流及觀光合作，並爭取台北與青森之間的直飛航線復航。

3.「台灣媽祖」登上青森睡魔祭

文化交流同樣是青森與台灣的重要連結。青森睡魔祭曾以台灣宗教文化為創作題材，將嘉義朴子配天宮媽祖、千順將軍及虎爺等元素融入巨型睡魔燈籠，讓台灣信仰文化登上日本祭典舞台。相關團隊今（2026）年也曾跨海參加台灣燈會，帶著燈籠、樂隊「睡魔囃子」及舞者「跳人」來台演出，重現青森睡魔祭的熱鬧場景。

4.文化交流，跨海2800公里的「大間媽祖」

青森縣大間町與台灣北港朝天宮建立長期宗教交流。1997年，大間町與雲林北港朝天宮結為姊妹宮並迎請媽祖分靈，當地每年7月舉辦媽祖相關祭典，融入台灣舞龍、鞭炮及哨角等元素。2024年，大間町更帶著大間媽祖跨海約2800公里來到北港朝天宮謁祖進香，展現跨國宗教交流的深厚情誼。

5.台灣人包辦 80% 青森蘋果外銷

除了文化交流，台灣也是青森農產品的重要海外市場。台灣長期是青森蘋果出口的重要市場，青森外銷到全世界的蘋果中，高達80%~90%全是賣到台灣，台灣消費者對青森蘋果的喜愛，也成為兩地經貿交流的重要一環。

從觀光標示、地方政治交流，到睡魔祭、媽祖信仰及農產品貿易，青森與台灣的連結可說相當深厚。對於計畫前往日本旅遊的台灣民眾而言，作者建議可以安排一趟青森行，感受一下這個連空氣都飄著蘋果香、對台灣熱情極致的溫暖縣市。

青森 日本 旅遊 媽祖

延伸閱讀

台灣人超敏感！他曝機場聽到1句話秒回頭 回神笑曝：有夠夭鬼

台日人偶交流 潮州排灣族服飾布袋戲偶日本展出

日本遊客逛小北百貨狂買30多件戰利品 網笑：像台灣人逛唐吉訶德

日本人竟看不懂「日文」 台灣徽章1串文字笑翻網友：要先學會台語

相關新聞

成田機場暴雨沒能搭機 台灣虎航、國泰航空宣布受影響旅客免費退改票

日本關東地區昨晚暴雨，造成交通大亂，今天上午有台灣旅客千辛萬苦趕到機場後，發現航廈有不少旅客都拖著行李在奔跑。就是怕錯過航班，得花錢退改票。不過天災難測，台灣虎航及國泰航空也宣布，將開放受影響旅客免費退改票。

日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約新台幣4000元車資包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。

大台北、嘉義以南12縣市大雨特報 西南風+午後對流發威

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布12縣市大雨特報，今天基隆北海岸、大台北、嘉義以南地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

麥當勞2蝦堡含人工抗生素下架 桃園衛生局追2千多箱問題食材下落

台灣麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」因蝦排驗出人工合成抗生素，開賣一天就緊急下架。桃園市衛生局昨前往稽查，截至目前查封4564箱蝦排，尚有2168箱未追回，預計15日完成回收清查。

日本青森到底有多愛台灣？從蘋果、睡魔到媽祖 粉專讚：沒人敢稱第一

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，不少日本人對台灣人也相當友好，甚至城市間的交流也可看出日本對台灣的重視。專門介紹各地旅遊人事物的旅遊粉專「風塵萬里 旅人手札」，以旅遊、文化到產品外銷等5個角度來分析，大讚「在日本，最愛台灣的縣市，青森若稱第二，那應該沒人敢當第一」。

今起連3天「午後雷雨開轟」 北市災防辦提醒這地區時雨量恐破70毫米

台北市政府上午發布天氣提醒，從今天起至16日，台北市受到低壓帶南側西南風影響，天氣為多雲午後雷陣雨型態，發生午後強降雨機率高，評估北市部分地區，包括西、南側的行政區，最大時雨量可達50至70毫米。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。