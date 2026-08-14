日本青森到底有多愛台灣？從蘋果、睡魔到媽祖 粉專讚：沒人敢稱第一

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，不少日本人對台灣人也相當友好，甚至城市間的交流也可看出日本對台灣的重視。專門介紹各地旅遊人事物的旅遊粉專「風塵萬里 旅人手札」，以旅遊、文化到產品外銷等5個角度來分析，大讚「在日本，最愛台灣的縣市，青森若稱第二，那應該沒人敢當第一」。

1.友善的的旅遊環境

首先在觀光方面，青森對台灣旅客相當友善。從青森機場到奧入瀨溪流、睡魔之家等熱門景點，再加上大眾運輸都可見繁體中文指標，另外青森縣立美術館、十和田市現代美術館等景點也提供繁體中文資訊。此外，青森縣還設有專門面向台灣旅客的觀光資訊社群平台，持續介紹當地旅遊資訊。

2.前知事演台灣八點檔

青森與台灣的友好關係，也展現在地方政治交流。前青森縣知事三村申吾長期積極推動台日交流，多次訪台都穿著招牌蘋果圖樣西裝，甚至登上民視八點檔來客串演出自己，並與藝人陳美鳳熟識。現任知事宮下宗一郎上任後，也延續友台路線，積極推動台日交流及觀光合作，並爭取台北與青森之間的直飛航線復航。

文化交流同樣是青森與台灣的重要連結。青森睡魔祭曾以台灣宗教文化為創作題材，將嘉義朴子配天宮媽祖、千順將軍及虎爺等元素融入巨型睡魔燈籠，讓台灣信仰文化登上日本祭典舞台。相關團隊今（2026）年也曾跨海參加台灣燈會，帶著燈籠、樂隊「睡魔囃子」及舞者「跳人」來台演出，重現青森睡魔祭的熱鬧場景。

4.文化交流，跨海2800公里的「大間媽祖」

青森縣大間町與台灣北港朝天宮建立長期宗教交流。1997年，大間町與雲林北港朝天宮結為姊妹宮並迎請媽祖分靈，當地每年7月舉辦媽祖相關祭典，融入台灣舞龍、鞭炮及哨角等元素。2024年，大間町更帶著大間媽祖跨海約2800公里來到北港朝天宮謁祖進香，展現跨國宗教交流的深厚情誼。

5.台灣人包辦 80% 青森蘋果外銷

除了文化交流，台灣也是青森農產品的重要海外市場。台灣長期是青森蘋果出口的重要市場，青森外銷到全世界的蘋果中，高達80%~90%全是賣到台灣，台灣消費者對青森蘋果的喜愛，也成為兩地經貿交流的重要一環。

從觀光標示、地方政治交流，到睡魔祭、媽祖信仰及農產品貿易，青森與台灣的連結可說相當深厚。對於計畫前往日本旅遊的台灣民眾而言，作者建議可以安排一趟青森行，感受一下這個連空氣都飄著蘋果香、對台灣熱情極致的溫暖縣市。