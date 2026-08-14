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失智症名醫曹汶龍首度染新冠 停診閉關休息…隔空揮手打招呼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
79歲國內失智症權威醫師、嘉義縣大林慈濟醫院失智共照中心主任曹汶龍，近日感染新冠肺炎，行醫逾50年的他，過去總是在診間照顧病人，這次因染疫首度「閉關」，停掉一周門診，在家接受治療隔離。圖／截自曹汶龍臉書
79歲國內失智症權威醫師、嘉義縣大林慈濟醫院失智共照中心主任曹汶龍，近日感染新冠肺炎，行醫逾50年的他，過去總是在診間照顧病人，這次因染疫首度「閉關」，停掉一周門診，在家接受治療隔離。圖／截自曹汶龍臉書

79歲國內失智症權威醫師、嘉義縣大林慈濟醫院失智共照中心主任曹汶龍，近日感染新冠肺炎，行醫逾50年的他，過去總是在診間照顧病人，這次因染疫首度「閉關」，停掉一周門診，在家接受治療隔離。他透過臉書分享染疫經歷，經過5天抗病毒藥物治療，第6天明顯好轉，沒有發燒、咳嗽，準備再休養幾天後恢復工作。

曹汶龍表示，上周六起床時感覺喉嚨怪怪的，伴隨輕微咳嗽、疼痛，下午開始發燒，原以為只是普通感冒，先服用退燒止痛藥。不過妻子擔心夜間病情變化，加上附近鄰居也出現類似症狀，而他平時在醫院看診、接觸患者頻繁，因此堅持陪同前往急診。檢查結果證實感染新冠肺炎，醫師隨即開立抗病毒藥物，每天2次、每次3顆，並搭配退燒止痛及止咳化痰藥物。返家後，曹汶龍立即在一樓房間隔離，妻子睡二樓，每天戴口罩送三餐。

曹汶龍指出，他主要照顧失智症長者，多數患年紀大、抵抗力較弱，自己79歲，屬感染新冠後需要特別留意的高齡族群，因此確診後立刻停掉一周門診。他曾詢問急診室主任何時可以恢復看診，對方表示，只要退燒、戴好口罩且自覺體力足夠，就可以考慮工作。不過曹汶龍認為，年紀大，感染後仍可能出現病情變化，加上面對的都是高齡失智患者，因此決定採取更保守方式，先把身體養穩，再回診間。

「醫師同樣會老、會生病，也需要休息。」曹汶龍說，感染性疾病最重要的是充分休息、補充水分與營養，不能因為是醫師就逞強。隔離期間，曹汶龍雖然無法與親友近距離接觸，但關心並未因此中斷。有朋友想前往探望，他便站在房間紗門內，朋友則站在中庭另一端，彼此保持距離、揮手打招呼。慈濟師姐得知他染疫後，也送來本草飲濃縮液；朋友則送來澎大海。

行醫50多年，曹汶龍始終在診間照顧別人，這次被迫放慢腳步，成為需要被照顧的人。他說，這段人生罕見的「閉關」，反而讓他體會到親情與友情的溫暖，也更深刻感受「平安就是福」。

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