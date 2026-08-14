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西南風+低壓帶接力影響台灣 賈新興：下周觀察跨界颱風移入趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

西南風、低壓帶接力發威，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，明天起至下周一天氣不穩定，西半部有局部較大雨勢發生機率。出門務必隨身攜帶雨具，低窪地區注意排水。此外，下周二起，觀察雙區熱帶系統與中太平洋跨界颱風的移入。

近期天氣趨勢，賈新興表示，西南風與低壓帶正接力影響台灣，水氣持續偏多。今天起至周日，受偏強西南季風影響。明天，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫雨。周日，雲林以南、台中以北山區及花東有局部陣雨，午後各地有局部短暫雨。

下周一至下周六，受低壓帶影響。他說，下周一，西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，北北基宜及高屏有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周三至下周四，各地有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周五，恆春半島有短暫雨，午後西半部及花東有局部短暫陣雨。下周六，西半部有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。8月23日，嘉義以南有局部短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。8月27日至9月3日，台灣降雨轉以偏多的機率較高，之後至9月底，降雨轉以偏少的機率較高。

關於颱風消息，他說，下周二起，觀察西北太平洋及海南島附近熱帶系統的醞釀與發展。下周四之後，觀察中太平洋附近的跨界熱帶系統（Cross-basin Tropical System）向西移入的趨勢。

暑假海外旅遊天氣提醒，他說，日韓方面，明天至下周一受低壓影響，韓國釜山及濟州島天氣不穩定；日本未來1周需留意局部午後雷陣雨。歐美熱浪方面，歐洲高溫熱浪持續至周日，美國東南、阿拉斯加及加拿大西北熱浪持續至下周二。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 颱風 苗栗

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