今起至周末全台慎防大雷雨突襲 這時起降雨熱區從中南部轉為花東

西南風與夜間陸風交會輻合作用影響，今天凌晨至清晨雲林以南短暫陣雨或雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天起至周末西南風增強，水氣也更多，迎風面台中以南地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區降雨較明顯。

吳聖宇說，西南風自海上帶來的降雨，也會比前兩天更往內陸推進，可能有局部較大雨勢。夜間至上午再加上陸風的輻合作用，更容易在沿海地區激發對流發展。

西南風水氣往內陸推進後，吳聖宇表示，白天配合熱力作用，陸地上的熱對流開始生長，各地山區特別是嘉義、南投、台中再往北到北部、宜蘭一帶山區，留意熱對流發展擴散帶來的午後雷雨。平地容易受影響的地區仍是以北北基、宜蘭比較明顯，可能出現局部大雷雨現象，尤其大台北一帶大雷雨出現的機會高。

溫度方面，他說，因為降雨增多，溫度稍微下降，今天至周末各地高溫32至34度左右，南北之間仍會有所差異，中南部降雨較明顯的地區溫度可能會更低一些。比較背風面的北部、花東一帶，在午後雷雨發生前，可能有局部高溫出現，特別是在大台北盆地，上午到中午有局部35至36度或以上高溫的可能性。

吳聖宇表示，下周一起，隨著北邊帶來西南風的低氣壓遠離，大範圍低壓帶的位置逐漸向西調整，南海到菲律賓附近將有新的低壓環流中心逐漸建立。台灣會從原本位於低壓帶的南側，調整到位於北側，大環境風向也會有明顯改變，從目前的西南風調整為偏東到東南風。天氣型態隨之變化，迎風面降雨的區域會從中南部轉變為花東、恆春半島一帶。背風面的西半部地區轉變成容易有午後雷雨出現的天氣。

另外，他說，低壓帶調整位置之後，南海到菲律賓附近新建立的低壓中心，會不會逐漸發展增強起來，也很值得注意。不確定性仍高，還要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。