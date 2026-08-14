快訊

舒國治談勾縴：白菜爛糊肉絲與獨門肉羹

白宮抓中國轉運大騙局！台灣遭點名列第一級 40多國助躲美關稅

台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

聽新聞
0:00 / 0:00

今起至周末全台慎防大雷雨突襲 這時起降雨熱區從中南部轉為花東

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起至周末西南風增強，水氣也更多，迎風面台中以南地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區降雨較明顯。聯合報系資料照
今天起至周末西南風增強，水氣也更多，迎風面台中以南地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區降雨較明顯。聯合報系資料照

西南風與夜間陸風交會輻合作用影響，今天凌晨至清晨雲林以南短暫陣雨或雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天起至周末西南風增強，水氣也更多，迎風面台中以南地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區降雨較明顯。

吳聖宇說，西南風自海上帶來的降雨，也會比前兩天更往內陸推進，可能有局部較大雨勢。夜間至上午再加上陸風的輻合作用，更容易在沿海地區激發對流發展。

西南風水氣往內陸推進後，吳聖宇表示，白天配合熱力作用，陸地上的熱對流開始生長，各地山區特別是嘉義、南投、台中再往北到北部、宜蘭一帶山區，留意熱對流發展擴散帶來的午後雷雨。平地容易受影響的地區仍是以北北基、宜蘭比較明顯，可能出現局部大雷雨現象，尤其大台北一帶大雷雨出現的機會高。

溫度方面，他說，因為降雨增多，溫度稍微下降，今天至周末各地高溫32至34度左右，南北之間仍會有所差異，中南部降雨較明顯的地區溫度可能會更低一些。比較背風面的北部、花東一帶，在午後雷雨發生前，可能有局部高溫出現，特別是在大台北盆地，上午到中午有局部35至36度或以上高溫的可能性。

吳聖宇表示，下周一起，隨著北邊帶來西南風的低氣壓遠離，大範圍低壓帶的位置逐漸向西調整，南海到菲律賓附近將有新的低壓環流中心逐漸建立。台灣會從原本位於低壓帶的南側，調整到位於北側，大環境風向也會有明顯改變，從目前的西南風調整為偏東到東南風。天氣型態隨之變化，迎風面降雨的區域會從中南部轉變為花東、恆春半島一帶。背風面的西半部地區轉變成容易有午後雷雨出現的天氣。

另外，他說，低壓帶調整位置之後，南海到菲律賓附近新建立的低壓中心，會不會逐漸發展增強起來，也很值得注意。不確定性仍高，還要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 大雷雨 嘉義

延伸閱讀

未來1周壞天氣！明起至周末雨勢更劇烈 專家曝熱對流雷雨搖滾區

西南風影響且風力增強 大雨特報擴大至嘉義以南 今起防短延時強降雨

15日南部防豪雨 低壓帶17日起「影響一周」水氣偏多

南高屏大雨開炸 吳德榮：水氣續輸送 未來1周午後強對流伴隨劇烈天氣

相關新聞

今起至周末全台慎防大雷雨突襲 這時起降雨熱區從中南部轉為花東

西南風與夜間陸風交會輻合作用影響，今天凌晨至清晨雲林以南短暫陣雨或雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天起至周末西南風增強，水氣也更多，迎風面台中以南地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區降雨較明顯。

南高屏大雨開炸 吳德榮：水氣續輸送 未來1周午後強對流伴隨劇烈天氣

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

全台AED逾1.5萬台最長使用8年 專家提醒：維護管理是關鍵

全台車站、市場等公共場所幾乎都有AED設備，衛福部統計全台現有1萬5746台，專家提醒，至少每半年檢查狀態指示燈、主機與外觀，耗材效期也要留意，嚴格控管電池與電極貼片有效期限，避免過期失效影響黃金搶救期。

失智症名醫曹汶龍首度染新冠 停診閉關休息…隔空揮手打招呼

79歲國內失智症權威醫師、嘉義縣大林慈濟醫院失智共照中心主任曹汶龍，近日感染新冠肺炎，行醫逾50年的他，過去總是在診間照顧病人，這次因染疫首度「閉關」，停掉一周門診，在家接受治療隔離。他透過臉書分享染疫經歷，經過5天抗病毒藥物治療，第6天明顯好轉，沒有發燒、咳嗽，準備再休養幾天後恢復工作。

預防阿茲海默症 營養師：下午5點後避免6件事

說到保護大腦健康，你每天晚上的行為遠比你想像中還要重要。我們無法改變年齡或基因等風險因子，但日常習慣還是會影響大腦的防禦能力。研究顯示，特定的飲食選擇和不良的睡眠品質，可能與阿茲海默症的發生有關。

西南風+低壓帶接力影響台灣 賈新興：下周觀察跨界颱風移入趨勢

西南風、低壓帶接力發威，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，明天起至下周一天氣不穩定，西半部有局部較大雨勢發生機率。出門務必隨身攜帶雨具，低窪地區注意排水。此外，下周二起，觀察雙區熱帶系統與中太平洋跨界颱風的移入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。