全台AED逾1.5萬台最長使用8年 專家提醒：維護管理是關鍵

全台車站、市場等公共場所幾乎都有AED設備，衛福部統計全台現有1萬5746台，專家提醒，至少每半年檢查狀態指示燈、主機與外觀，耗材效期也要留意，嚴格控管電池與電極貼片有效期限，避免過期失效影響黃金搶救期。

AED是「自動體外心臟電擊去顫器」，能自動偵測傷病患心律脈搏，並施以電擊使心臟恢復正常運作的儀器，使用方式容易，開啟機器時會有語音說明使用方式，搭配圖示輔助，坊間稱之為「傻瓜電擊器」。

各地AED愈來愈普及，管理考驗加大。近期審計報告點出，新北部分公有零售市場設置AED設備逾耐用年限，及未定期檢查並更新資料，要加強改善。截至2025年9月底止，新北有48處市場設置AED，來源包括自行購置3台、租賃36台、市場營運廠商提供9台，確保民眾發生意外時緊急應變，提升急救成功率。

審計單位去年9月查核發現板橋黃石市場、土城市場及頂埔市場、中和區和平街攤販臨時集中場等4處市場，平面圖未標示AED位置，恐不利急救使用。

另，2014年至2020年間陸續採購AED設備39台、金額162萬餘元，設置於自行經營管理的公有零售市場，截至去年9月底皆逾年限，未依規辦理設備檢查及更新管理人資料。

對此，市場處回應，已請廠商全面檢視市場內平面圖示，遴聘AED管理員落實管理職責，已更新管理人員資料，舊設備陸續報廢，另自2024年起改採租賃模式由廠商負責維護，確保AED設備處於可用狀態，並強化契約管理與資訊登錄。

專家提醒，AED主機使用年限8年，不管是國產或進口，最長保固為8年，超過年限後原廠均建議更換新機，並可能停止舊機耗材供應。電極貼片依型號使用期限為2至4年，即使包裝未拆封，過期即不建議使用。主機電池依型號使用期限為2至5年，過期電池或許可維持待機基本電力，可能無法提供足夠急救電擊電量；收納箱警報器電池使用年限為1至3年。

新北市消防局表示，全市線上值勤救護車101輛，車上都配有生理監視器，具有AED心律分析及電擊功能，各分隊視轄區及勤務特性配置AED。救護車上器材每天上午8時盤點，確保整潔及功能正常，包括確認是否正常運作、電源是否充足、螢幕顯示是否正常、貼片量是否足夠、外觀是否汙損，若發現故障會以備機上線，並通知廠商檢修。