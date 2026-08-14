來去賞金針花！全台賞花景點TOP 10出爐

提到金針花，很多人第一時間想到的都是花東縱谷。不過，想賞金針花，其實不一定得往東部跑。包含台北陽明山、苗栗、彰化與嘉義等地，全台多個地點都有金針花景點，而且各地的風貌皆不同。

金針花花期依品種與地區而異，平地金針花約從5月陸續開花，花東高山金針花期則一路延續至9月。想趁夏末秋初追一波金黃色花海，究竟哪些景點最受到網友關注？





《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「全台十大金針花熱門景點」。究竟是哪座花海景點摘下冠軍？快跟著我們一起來看看吧！

No.10 曹家花田香｜台北

網路聲量：711筆

花期：8月上旬至9月中旬

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號旁

大眾運輸：搭乘捷運至石牌站轉乘小8公車，或至北投站轉乘小9公車，於「竹子湖站」下車，步行約5分鐘。

自行開車：經格致路轉竹子湖路，往海山川方向行駛，園區周邊有小型停車空間。

位於陽明山竹子湖的曹家花田香，保留梯田地景與百年老宅風貌，石頭厝搭配層層花田，成為竹子湖相當具有特色的賞花景點。除了初夏的繡球花，8月起還能欣賞金黃色金針花，適合安排一趟夏末賞花行程。

園方8月7日在臉書公布最新花況，目前金針花約6成盛開，預計花季持續至9月中旬。金針花季門票150元，可全額折抵園內咖啡、飲品及手工甜點，賞花之餘也能順道休憩用餐。

No.9 大湖社寮角金針花廊道｜苗栗

網路聲量：1,084筆

花期：5月上旬至6月上旬

地址：苗栗縣大湖鄉靜湖村水源地5號（大湖社寮角堤防旁）

大眾運輸：搭乘台鐵至苗栗火車站，轉乘新竹客運（往大湖或卓蘭方向），於「大湖站」下車後步行約10分鐘至社寮角堤防。

自行開車：國道3號後龍交流道下，接台6線往大湖方向，導航至「大湖社寮角堤防」即可抵達。

大湖不只有草莓！春末初夏還有一片金黃色的平地金針花海。位於大湖堤防旁的社寮角金針花廊道，種植面積綿延近千公尺，沿著堤防就能欣賞大片金針花。

這裡不僅免收門票，步道平坦、沿途視野開闊，也適合散步賞花。網友分享「舒服的走在長長的堤防上欣賞金針花海」，也有人認為這裡「好停車，散步、吹風、美景都齊了」，成為苗栗少見的平地金針花景點。

No.8 竹子湖故鄉金針花農園｜台北

網路聲量：1,427筆

花期：8月至9月中旬

地址：台北市北投區竹子湖路55-12號前（海芋大道旁）

大眾運輸：搭乘捷運至石牌站轉乘小8公車，或至北投站轉乘小9公車，於「陽明山竹子湖站」下車，依指標步行約8分鐘。

自行開車：經仰德大道接竹子湖路，導航至「竹子湖故鄉金針花農園」，園區提供限量停車位。

想在台北欣賞金針花，陽明山竹子湖也是熱門選擇。竹子湖故鄉金針花農園引進高山品種，花期落在8月至9月中旬，讓北部民眾不用遠赴花東，也能欣賞夏末盛開的金針花。

園區最大的特色是順著山勢起伏的梯田花田，金黃色花海與陽明山景致相互映襯。今年園方於8月1日正式開園，除了金針花，也能看到雞腳刺、南瓜、茄子、樹番茄、辣椒等農作物。

網友分享，「在台北後花園就能追金針花」、「推薦大家來走走拍照～很多農產品可以購買」。

No.7 阿拉伯的粉紅村｜嘉義

網路聲量：1,463筆

花期：5月上旬至6月中旬

地址：嘉義縣竹崎鄉義隆村8鄰9號

大眾運輸：搭乘台鐵至嘉義火車站，轉乘嘉義縣公車往梅山或竹崎方向，依指標轉乘在地接駁前往。

自行開車：國道3號竹崎交流道下，接縣道166線往竹崎方向，續接縣道110-2線依指標即可抵達。

位於嘉義竹崎鄉的「阿拉伯的粉紅村」，是園主阿拉伯先生多年打造的私人花園。園區除了知名的花旗木，還種植數萬株金針花，每年5月至6月盛開，金黃色花海與粉嫩花旗木同時登場，形成特殊的雙色花景。

園區依山勢打造步道，沿途可眺望山谷景色，也因此吸引不少攝影愛好者前往取景。對喜歡一次拍到不同花景的遊客來說，金針花搭配花旗木，是這座花園受到網友討論的主要特色。

No.6 沐心泉休閒農場｜台中

網路聲量：1,463筆

花期：5月下旬至8月上旬

地址：台中市新社區中興街60號

大眾運輸：搭乘台鐵至台中火車站，轉乘豐原客運往東勢方向至「中興嶺」，再轉乘計程車前往。

自行開車：國道4號豐原端下，接台3線往東勢方向，經中興嶺轉協中街（香草街），依指標即可抵達。

位於台中新社山區、海拔約600至900公尺的沐心泉休閒農場，園區依山勢打造多條賞花步道，每年金針花有兩波花期，約從5月至8月都能欣賞金黃色花海，賞花時間相對較長。

除了金針花，園區也能眺望雪山山脈與台中山城景色，並設有景觀餐廳，適合安排賞花、散步與用餐的一日行程。對想在中部賞金針花、又希望兼顧山景與休憩體驗的遊客來說，是熱門選擇。

No.5 日月潭頭社活盆地｜南投

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

網路聲量：3,478筆

花期：5月上旬至6月中旬（平地金針）／8月～9月（高山金針）

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號（日月潭金針花園區）

大眾運輸：搭乘台灣好行日月潭線至日月潭水社遊客中心，轉乘頭社支線公車至「頭社站」下車步行即可抵達。

自行開車：國道6號愛蘭交流道下，接台21線往日月潭方向，過水社往頭社方向行駛，依「頭社金針花海」指標前往。

位於日月潭周邊的頭社活盆地是全國唯一培育水田金針花的地方，更以特殊的泥炭土濕地地形聞名。當地泥炭土具有踩踏時會產生彈動感的特色，因此有「會跳舞的泥炭土」之稱，也成為頭社活盆地最具辨識度的自然景觀。

園區除了常見的黃色金針花，近年也發展彩色金針花品種，包含紅、橙、粉、紫等不同色系，形成繽紛花田。遊客除了賞花，也能體驗划舟、泥炭土等活動，讓頭社活盆地不只是賞花景點，也兼具生態體驗特色。

No.4 花壇虎山巖｜彰化

《網路溫度計DailyView》、網友ursa_03提供

《網路溫度計DailyView》、網友ursa_03提供

網路聲量：12,864筆

花期：4月下旬至5月下旬

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

大眾運輸：搭乘台鐵至彰化火車站，轉乘彰化客運往員林方向，於「花壇站」下車，轉乘計程車約10分鐘即可抵達。

自行開車：國道1號彰化交流道下，接台1線往花壇方向，轉彰員路（縣道137線）依「虎山巖」指標前往。

想搶先追金針花，彰化花壇虎山巖是西部熱門選擇。虎山巖旁的平緩山丘，種植超過8萬株「台東7號」金針花，花期約從4月底開始，比花東地區提早登場，吸引不少遊客提前開啟金針花季。

大片金黃色花海沿著山坡展開，加上免門票即可賞花，周邊還有虎山巖古蹟與廟宇景觀，讓賞花行程多了人文元素。每年花季開跑，也成為西部金針花景點受到關注的重要原因。





Google評論上，網友分享：「虎山巖沒有擴建的富麗堂皇，但卻覺得很親切，廟口的攤販整齊有秩序，再加上盛開的金針花，真的很適合週末全家來這裡走一走。」

No.3 赤科山｜花蓮

Shaobo Lu提供

Shaobo Lu提供

網路聲量：16,121筆

花期：8月上旬至9月下旬

地址：花蓮縣玉里鎮觀音里高寮赤科山（赤科山休閒農業區）

大眾運輸：搭乘台鐵至玉里火車站，花季期間建議於車站附近租賃車輛或預約在地包車接駁上山。

自行開車：台9線行至玉里鎮高寮大橋路段，轉接高寮產業道路（縣道193線旁）依指標盤山而上（花季期間實施交通管制）。

位於花蓮玉里鎮、海拔約900公尺的赤科山，與六十石山並列花東縱谷兩大金針花景點。每年8月至9月進入花季，山坡上的金針花田沿著地勢展開，搭配花東縱谷的開闊景色，形成赤科山最具代表性的賞花風貌。今年花蓮赤科山金針花季與超人氣IP「卡娜赫拉的小動物」合作，特別在大石茶園打造粉紅兔兔大氣球，活動期間為8月8日至10月11日，趕快跟著粉紅兔兔和P助的腳步一起欣賞花海、解集章任務！

除了金針花海，赤科山也有「赤科三景」等特色景觀，包括千噸石龜、汪家古厝與三巨石。花季期間，遊客不只能欣賞大片花海，也能走訪山區聚落與農家，感受金針花產業與在地生活交織出的山村景色。

網友鐘鐘提供

網友鐘鐘提供

其中，汪家古厝「曬金針」的景象更是赤科山花季的特色之一。金針採收後，鋪滿古厝前院和屋頂，與周邊山景形成不同於一般花海的農村畫面，也吸引攝影愛好者前往取景。

對於想深入花東金針花產地的遊客來說，赤科山不只是賞花，更能從花田、古厝及農村景觀，看見金針花與當地生活的連結。

No.2 太麻里金針山｜台東

網路聲量：19,475筆

花期：8月上旬至10月上旬

地址：台東縣太麻里鄉大王村佳崙產業道路（太麻里金針山休閒農業區）

大眾運輸：搭乘台鐵至太麻里火車站，花季期間可轉乘太麻里鄉公所規劃之金針山專車或在地接駁車。

自行開車：台9線行至太麻里市區，轉入金針山佳崙產業道路依指標上山（山路彎曲，花季實施交通管制）。

台東太麻里金針山是花東地區知名的金針花景點，海拔高度落差大，也讓不同區域的花朵依序綻放，花期可從8月一路延續至10月上旬。每年進入花季，忘憂谷、雙乳峰等景點陸續換上金黃色花景，吸引遊客上山賞花。太麻里鄉公所表示，8月10日至9月13日推出「賞花專車」，每人500元可直達金針花海，即日起開放線上預訂。

最大的特色之一，就是同時擁有山景與海景。站在高處往山下望，金針花田沿著山坡起伏，遠方則是蔚藍的太平洋，天氣晴朗時，更能看見山海相接的景色。相較於單純欣賞花海，這裡的視野也是吸引遊客造訪的重要原因。

此外，太麻里金針花產業發展已久，山區除了賞花，也能看到金針採收、加工等產業景象。遊客可以沿著山區道路走訪不同花田，依照花況與天候選擇賞花地點，感受金針山隨海拔高度變化而呈現的不同景致。

No.1 六十石山｜花蓮

Shaobo Lu提供、《網路溫度計DailyView》

Shaobo Lu提供、《網路溫度計DailyView》

網路聲量：21,440筆

花期：8月上旬至9月下旬

地址：花蓮縣富里鄉竹田村（六十石山休閒農業區）

大眾運輸：搭乘台鐵至富里火車站，花季期間建議預約富里鄉農會賞花接駁專車或租用車輛上山。

自行開車：台9線約293k處轉入竹田村阿美大道，沿六十石山產業道路上山（花季期間實施交通管制）。

拿下全台金針花熱門景點冠軍的花蓮富里六十石山，網路聲量達21,440筆，不僅是本次排行榜第一名，也是花東縱谷極具代表性的金針花景點之一。每年8月至9月，海拔約800公尺的山坡進入花季，大片金針花田沿著起伏的丘陵向外延伸，形成一望無際的金黃色花海。

六十石山的地形也是賞花特色之一。山區沒有被單一花田占滿，而是由一座座起伏的山丘、金針花田與縱谷景觀共同構成視野，沿著山區道路前往不同觀景點，都能看到不同角度的花海景色。

園區內設有多座觀景亭，能從高處眺望花東縱谷與遠方山脈；其中，小瑞士觀景台、忘憂亭等地都是遊客常停留拍照的景點。天候條件適合時，陽光穿透雲層形成的「耶穌光」（雲隙光），也經常成為攝影愛好者追逐的畫面。

Google網友評論提到，「六十石山與赤科山太麻里金針花山，並列為花東地區三大金針花栽植區」、「從富里一路陡上，就是為了解鎖滿山遍野的小黃花」、「如果花滿開會更美！8月11日開1成而已，建議8月底再來，會滿開」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月11日至2026年8月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

桃園機場限定必買！十大人氣隱藏版好物揭曉 香氛、美食、IP聯名一次收

手搖飲越買越心累！十大崩潰時刻排行榜 網友直呼：第一名超有感

父親節、七夕約會吃哪家？高級鐵板燒TOP 10出爐！和牛、龍蝦等美味讓人想一訪再訪

燒肉吃到飽哪家好？2026全台TOP 10肉控愛店 肉次方、牛角人氣最高

家庭旅遊怎規劃？十大人氣旅行社排行榜 孝親、親子行程一次搞定