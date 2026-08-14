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鬼月大玩西門町！「Ghost Holiday 中元，放個鬼假」正式起跑

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
應景的鬼月異世市集，帶來獨特的市集體驗。圖／三聯演義國際提供
應景的鬼月異世市集，帶來獨特的市集體驗。圖／三聯演義國際提供

中元節一起來萬華走走吧！以中元節與地方文化為主軸所設計的《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》，自8月13日鬼門開當日正式起跑，串連萬華與西門町百餘間店家，共同舉辦盛大的派對活動，讓民眾透過參與任務解鎖、主題辦桌、異世市集、實境互動中，逐步發現城市不同的面貌。

《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》由三聯演義國際偕台北市萬華街區發展協會主辦，台北市商業處合辦，西門町商圈促進發展協會、台北多元藝術空間青少年發展促進會、深度設計共同協辦，以西門町與萬華為主要範圍，並規劃「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」三大主題活動，讓參與者在街區間穿梭探險，活動期間內更於台北市電影主題公園打造應景的「深夜案內所」。，刻意營造的陰森氛圍，也能成為民眾在鬼月的熱門打卡點。

針對「鬼混一下」主題，特別集結百餘間的在地人氣店家，各自推出不同的對應活動，並且安排萬華街區發展協會理事長洪文和、Citymarx Graffiti主理人鄭子靖、懷舊大師張哲生、抱瓶庵庵主徐恩廣、Westland Bar & Bistro共同創辦人兼西門町派對主辦人銘翊等5名引路人，各自推薦私房鬼混路線。民眾依據私房路線探點，除可完成集章任務，同時也能感受西門町既懷舊又新潮、混雜多元文化的情懷。

「餓鬼夜行」主題中，有趣市集特別於8月28日至8月30日舉辦專屬於鬼月的特色餐點與異世市集，民眾可品嚐到符咒煎餃、血漿調飲、孟婆湯等鬼系餐點，更有限量600席的主題辦桌，兼融傳統特色桌菜及萬華在地美食，並結合鬼宇宙角色互動、鬼王開席及限定桌禮，打造全台少見的鬼節奇幻盛宴。此外，呼應「鬼才開溜」所打造的「開溜製造所」，由專業劇場設計團隊操刀，透過創意企劃腳本，提煉鬼節和夜生活元素，邀請參與者完成一份來自驅鬼師的委託，營造出獨特的沉浸式體驗。將於8月19日上映的《陰兒房：穿越陰深處》，亦與活動進行獨家合作，為中元鬼假注入更多的娛樂性與互動樂趣。

此外，「陰兒房：穿越陰深處」，也在開幕活動中，特別請來片中經典惡魔，包含網紅黑龍飾演的「紅臉惡魔」、張藝飾演「黑衣新娘」，以及鍾佳播飾演的「鑰匙惡魔」，一起現身開幕記者會，並獻祭西門町在地美味，像是GaaCha 的飲料、三吉的大腸包小腸、京都御握丸的飯糰、香雞城的烤雞、金輪轉甜水堂的豆花、老天祿（成都）的冷滷及潮味決的熱滷。

《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》自即日起至8月30日期間舉行，「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」的體驗票於 ACCUPASS、UDN售票網、ibon持續開賣中。凡購買500元「鬼混一下」體驗票的民眾，可於深夜案內所營運時間內，憑票兌換「插畫購物袋」一只；購買700元套票（「鬼混一下」x《陰兒房：穿越陰深處》）者，可同時獲得鬼混護照、電影兌換券一張，還有由小高潮色計事務所繪製的絕版級獨家典藏海報。此外，主辦單位更推出「首十日限定加碼活動」，只要探索5條引路達人的路線，並完成集齊5張多重疊明信片蓋印等任務，鬼混護照費用500元全額退還。

凡購買指定票種的民眾，可憑票兌換「插畫購物袋」。記者林士傑／攝影
凡購買指定票種的民眾，可憑票兌換「插畫購物袋」。記者林士傑／攝影

《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》自鬼門開當日正式起跑。圖／三聯演義國際提供
《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》自鬼門開當日正式起跑。圖／三聯演義國際提供

台北市電影主題公園打造有應景的「深夜案內所」。圖／三聯演義國際提供
台北市電影主題公園打造有應景的「深夜案內所」。圖／三聯演義國際提供

網紅黑龍、張藝以及鍾佳播，共同化身惡魔現身。記者林士傑／攝影
網紅黑龍、張藝以及鍾佳播，共同化身惡魔現身。記者林士傑／攝影

西門町 鬼月 中元節

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