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西南風轉強 南台灣雨勢加量 粉專：全台將迎來相當多雨的周末

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣上空水氣會更多，大氣環境更不穩定，將迎來相當多雨的周末。聯合報系資料照
台灣上空水氣會更多，大氣環境更不穩定，將迎來相當多雨的周末。聯合報系資料照

西南風轉強，「南台灣雨勢加量」。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，自從白海豚颱風過後，一路吹到現在的西南風，不僅不見任何減弱訊號，未來3天，西南風反而會更加增強。台灣上空水氣會更多，大氣環境更不穩定，將迎來相當多雨的周末。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新模式雨量預報來看，周末西南部沿海，整天大雨，留意短時強降雨。全台山區、大台北地區，午後大雷雨注意。其他地區時陰時雨。中長期預報看來，太平洋高氣壓弱勢的大局，起碼會維持1周，所以各地容易下雨的狀況，很可能不只這3天，延續到下周的機率很高，要做好一段容易下雨日子的心理準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風 雨量 大雷雨

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