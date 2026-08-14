西南風轉強 南台灣雨勢加量 粉專：全台將迎來相當多雨的周末

說到保護大腦健康，你每天晚上的行為遠比你想像中還要重要。我們無法改變年齡或基因等風險因子，但日常習慣還是會影響大腦的防禦能力。研究顯示，特定的飲食選擇和不良的睡眠品質，可能與阿茲海默症的發生有關。

2026-08-14 07:18