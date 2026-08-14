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西南風影響且風力增強 大雨特報擴大至嘉義以南 今起防短延時強降雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
周日前易有短延時強降雨。圖／中央氣象署提供
周日前易有短延時強降雨。圖／中央氣象署提供

未來10天前期西南風，後期低壓帶影響，天氣不穩定。西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響縣市包括嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象署表示，今天持續受西南風影響，且風力逐漸增強，迎風面中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，局部並有大雨發生，雨勢來得又急又快，尤其南部地區降雨較持續、明顯，外出記得攜帶雨具。

而北部及東半部地區則為多雲可見陽光的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，且北部地區及各山區有大雨發生的機率，下午出門留意天氣的變化。

溫度方面，各地高溫約32至35度，尤其大台北、彰化及東南部局部可能來到36度或以上，感受高溫炎熱，近中午前後紫外線偏強，白天外出做好防曬並多補充水分。澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，27至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，27至31度；馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，28至32度。

明天西南風增強，中南部地區不定時有陣雨或雷雨，並有局部大雨出現的機率，整體降雨範圍增大，降雨時間也增加，尤其南部地區雨勢明顯，有短延時豪雨發生的機率，而北部及東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及其他山區對流發展旺盛，亦有局部大雨發生的機率。

周日西南風較明天減弱，但在西南風影響之下，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

下周一至下周四台灣附近為低壓帶環境，降雨範圍增大，有些水氣從東方海面移入；南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且環境不穩定，新竹以南地區有局部大雨發生的機率。

下周五至23日台灣位於低壓帶，水氣仍多，天氣不穩定，各地降雨機率仍高。

後期低壓帶中亦可能有熱帶擾動發展，其強度、路徑不確定性大，氣象署將密切注意。

明天前適逢年度大潮，西南部沿海（嘉義至屏東）及東半部沿海（基隆、新北、宜蘭至台東）在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

嘉義 大雨特報 強降雨

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