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未來1周水氣多 專家曝5大關鍵特徵 降雨強度及延時有增加趨勢
未來1周溼答答。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周先後分別受西南風及低壓帶影響，大氣轉趨不穩定，環境水氣偏多，降雨機會也跟著變大。
他說，關鍵特徵包括，第一，不單是午後會下雨，清晨或是傍晚，局部環流的輻合效應，也都會有降雨機會。第二，迎風面的南部，尤其是山區降雨將會最為顯著，外出活動留意攜帶雨具。第三，中部以北地區的午後熱力效應顯著，不管是平地或山區，降雨範圍也有再擴大的趨勢。
林得恩表示，第四，氣流輻合機制建立，環境水氣供輸補給充沛，易伴隨閃電、雷擊等劇烈天氣現象併生。 第五，降雨型態屬間歇性陣雨，但降雨強度增強，以及降雨延時有再增加的趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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