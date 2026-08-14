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南高屏大雨開炸！水氣續輸送 未來1周午後強對流伴隨劇烈天氣

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南高屏大雨開炸 吳德榮：水氣續輸送 未來1周午後強對流伴隨劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天西南部有局部降雨，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。聯合報系資料照
今、明兩天西南部有局部降雨，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。聯合報系資料照

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天季風環流逐漸減弱，但仍維持台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣。迎風面西南部有局部降雨，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

溫度方面，中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，應注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部24至36度、南部25至35度、東部23至36度。

吳德榮表示，周日至下周六季風環流已減弱西移，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。因強對流常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。

至於颱風消息，他說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱南卡在日本東南方海面，向東移動，漸行漸遠，對日本無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 氣象署 大雨特報

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