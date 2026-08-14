聽新聞
0:00 / 0:00
非聽不可
吃出抗氧化~凍結賞味期，青春不過期
時間：8月22日(六)下午2時至4時
地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室 台北市仁愛路4段280號
洽詢：02-2708-2121轉1681
中高齡睡眠保健與中醫調養 頸因性頭痛與肩頸痠痛的中醫傷科保健
主講：中國醫藥大學附設醫院中醫部
醫師吳昀諭、中醫部醫師許裴心
時間：8月22日(六)
上午9時30分至11時30分
地點：中國醫藥大學附設醫院第一醫療大樓B1 A003會議室 台中市育德路2號
洽詢：04-2205-2121轉11185
認識惱人的神經痛 太極養生與身心平衡之道
主講：台大醫院神經部醫師郭懿芝
台灣太極武術學苑院長李佩懿
時間：8月25日(二)下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳
台北市大安區基隆路三段155巷57號
洽詢：02-2322-0322轉237092
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。