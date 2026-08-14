台灣正式進入超高齡社會，國健署與中華民國語言治療師公會全國聯合會調查顯示，台灣社區65歲以上長者21.8%每周至少3次進食嗆到的現象，12.8%經過評估為吞嚥異常，即每10位高齡者可能就有1人有輕度以上的吞嚥障礙，無法好好「吃」一頓。失去的口腔吞嚥功能，恐成長者難以面對的問題。

2026-08-14 00:21