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聯合報／ 本報訊

吃出抗氧化~凍結賞味期，青春不過期

主講：國泰醫院營養師洪可珎及林子恩

時間：8月22日(六)下午2時至4時

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室 台北市仁愛路4段280號

洽詢：02-2708-2121轉1681

中高齡睡眠保健與中醫調養 頸因性頭痛與肩頸痠痛的中醫傷科保健

主講：中國醫藥大學附設醫院中醫部

醫師吳昀諭、中醫部醫師許裴心

時間：8月22日(六)

上午9時30分至11時30分

地點：中國醫藥大學附設醫院第一醫療大樓B1 A003會議室 台中市育德路2號

洽詢：04-2205-2121轉11185

認識惱人的神經痛 太極養生與身心平衡之道

主講：台大醫院神經部醫師郭懿芝

台灣太極武術學苑院長李佩懿

時間：8月25日(二)下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳

台北市大安區基隆路三段155巷57號

洽詢：02-2322-0322轉237092

國泰醫院 營養師 中醫

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一口幸福 長者找回吃飯吞嚥的能力

台灣正式進入超高齡社會，國健署與中華民國語言治療師公會全國聯合會調查顯示，台灣社區65歲以上長者21.8%每周至少3次進食嗆到的現象，12.8%經過評估為吞嚥異常，即每10位高齡者可能就有1人有輕度以上的吞嚥障礙，無法好好「吃」一頓。失去的口腔吞嚥功能，恐成長者難以面對的問題。

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低薪高壓…放射師缺工 衝擊醫院檢驗量能

台大醫院健康大樓落成，新設電腦斷層（ＣＴ）設備，卻因全台放射師缺工，院內缺額逾十名，恐影響檢查排程。放射師公會全聯會理事長陳嘉宏指出，放射師薪資待遇不佳、臨床工作又高壓，導致近年放射師人力缺口嚴重，連過去不缺人的中南部醫院都出現離職潮。全聯會已向衛福部提案放射師加薪，盼有正面回應。

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