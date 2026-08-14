一口幸福 長者找回吃飯吞嚥的能力

台灣正式進入超高齡社會，國健署與中華民國語言治療師公會全國聯合會調查顯示，台灣社區65歲以上長者21.8%每周至少3次進食嗆到的現象，12.8%經過評估為吞嚥異常，即每10位高齡者可能就有1人有輕度以上的吞嚥障礙，無法好好「吃」一頓。失去的口腔吞嚥功能，恐成長者難以面對的問題。

在「2026高齡健康博覽會」中，友善銀髮食物或介護食成了博覽會焦點。經營高齡友善食的回甘人生策略長黃麗娟指出，「灶神在家」經營十年，不只獲Eatender銀髮友善食物金牌獎，近年更推出個人化餐點，落地執行營養處方的AI金孫，都是精準對接照護需求。

灶神在家也邀請「一口幸福」作者牙醫師林芝蕙進行演講，林芝蕙以照顧媽媽的經驗分享照護食譜。她指出，長輩會因為咀嚼能力的強弱，在食材上的處理會有所不同。食物不是只能煮成軟爛的泥狀物，讓人沒有食欲，而是應依國際吞嚥障礙飲食標準-IDDSI的七級標準製作適口的食物，避免嗆咳外，還能以天然食材的特性當成增稠劑，讓一道食物全齡都適合食用。

參加博覽會的護理師陳小姐指出，食物是長者幸福感的關鍵，但在醫療現場，長期依賴「管罐配方奶」會讓患者自覺像「灌食機器」，且缺乏色香味的餐點常讓病患全無胃口。

針對照顧者常因「備餐繁瑣」或「擔心食材發霉」而卻步的痛點，陳小姐認同林芝蕙牙醫師主張的「冷凍備餐」，建議一次準備較多分量並分裝冷凍，食用時微波加熱，能兼顧天然營養與效率；而「全家共餐」觀念也能讓一份食材全家共享，只需將料理處理成適合病患的軟質或泥狀，即可讓被照護者與家人同桌同食，這類多元營養獲取方式，能讓照護飲食自然融入生活，重拾長者進食的尊嚴。

另一名退而不休的女性認為，雖然她透過植牙技術恢復咀嚼功能，但也開始擔心長輩的咀嚼能力，對於高齡者的營養攝取深感責任重大，尤其現代人的健康意識已進化，對於飲食的要求不只是吃飽，更追求「少一些添加物」的天然理念，《一口幸福》食譜書，或許能改善家中母親飲食品質並紓解照顧壓力的方法。

新書資訊

《一口幸福：牙醫師為愛而煮的照護食筆記》

●作者：牙醫師林芝蕙

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