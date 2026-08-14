健康你我他／德國行感冒了 多虧帶常備藥

去年9月，與家人一同到德國旅遊，看美景的同時，也意外觸發好多不可思議的事情。這趟德國之旅，可說是「多災多難」。

那天我們搭巴士到法蘭克福，又轉輕軌才到住宿點。記得在去的路上，房東很熱情的問我們：「什麼時候到？房屋已經準備好，就等著我們入住。」當天溫度9℃，飄著細雨，真的好冷又好累，正想來洗個熱水澡時，家人說「沒熱水」，真是青天霹靂！這麼冷又沒熱水怎麼辦？只好用燒熱水的方式洗澡洗頭了，否則全身黏黏哪可能睡得著。

人算還是不如天算，即便我們解決了熱水問題，但還是感冒了。這次很誇張的是群聚感染，一家三口都中鏢，無一倖免。這是我出國旅遊這麼多年，第一次這麼痛苦過，同時還要跟房東激烈溝通。疲累程度以為是在工作。

國外醫療不便宜，我們就先吃自己攜帶的常備藥，搭配狂喝水緩解症狀。而我不只感冒，還喉嚨發炎，除了吃感冒藥外，又服用消炎止痛藥，兩種用藥讓症狀減低，否則後面行程怎麼玩？

常備藥多帶總比沒帶的好，如果這趟旅遊備藥不齊全的話，真不知道要怎麼辦呢。出國生病時，總會想到台灣健保的便利，這在國外是遇不到的，謝謝自己有帶常備藥，拯救了自己，也省下昂貴的醫藥費。