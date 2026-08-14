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康軒3千人夏日熱血跑 總里程繞地球7.8圈

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
康軒文教集團舉辦為期一個月的「二○二六康軒夏日熱血跑活動」，共三一五二人參加，累計跑了卅一點四萬公里，約繞地球七點八圈。圖／康軒文教集團提供
康軒文教集團舉辦為期一個月的「二○二六康軒夏日熱血跑活動」，共三一五二人參加，累計跑了卅一點四萬公里，約繞地球七點八圈。圖／康軒文教集團提供

炎炎夏日，康軒文教集團舉辦全集團參與、為期一個月的「二○二六康軒夏日熱血跑活動」，自七月十三日至八月十二日，所有參賽者總共跑了卅一點四萬公里，約繞地球七點八圈。其中男子組第一名跑了一○三六公里、女子組第一名則是六一八公里。

康軒夏日熱血跑活動今年已經是第五屆，採自由報名，今年有超過集團員工人數百分之七十一以上、共三一五二人報名參加，其中台灣一二五三人、中國大陸一八八五人、泰國十四人。

活動共分四組，挑戰組三○○公里、進階組二一○公里、體驗組一五○公里及休閒組九○公里。除休閒組每公里最低配速十分鐘外，其餘各組為八分鐘。參賽者可依個人時間分次跑，但每次上傳成績須達三公里，只要達標，公司還有達標獎金鼓勵。

康軒文教集團董事長李萬吉表示，舉辦活動的主要目的有兩項，一是夏天氣溫、濕度高，人體經常處於悶熱狀態，若能好好流個汗，反而會神清氣爽；此外，多數路跑、鐵人三項及自行車賽事安排在秋、冬、春季，透過夏天進行熱耐力與體能訓練，也能提升身體對天候環境的適應力，為後續賽事做好準備。

李萬吉還說，康軒有近五千名員工分布於台灣、中國大陸及泰國的各事業體及學校校區中，平時互動機會並不多，正好可以藉由為期一個月的活動，讓各地夥伴共同參與、創造諸多共同話題。他也希望每位康軒人都能兼顧個人健康、家庭幸福與企業成長，創造三贏。

康軒 路跑

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