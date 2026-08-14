陳幸妤「在家打玻尿酸」南市衛生局要查

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝肩膀肌腱斷裂，由當時丈夫趙建銘以玻尿酸、類固醇等在家治療，引起討論是否違反醫師法。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，僅憑網路留言無法判斷，須由台南市衛生局調查；台南衛生局表示，將在診所開業後前往調查，釐清是否依規診察、開立處方及調劑、交付藥品，若違反規定將依法裁處。

劉玉菁說，目前無法確認陳幸妤所稱藥物種類，且醫師法主要規範醫師在門診對不特定者執行治療行為，對家人較不涉業務行為，但使用藥品依法須有醫師處方、由醫師開立；依醫師法第八條之二，醫師執業應在主管機關核准登記的醫療機構等場所。

台南衛生局說明，依醫師法第十一條，醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書，即便對象是家人，也須經醫師親自診察，並依規製作病歷、開立處方箋及標示藥袋；藥品調劑原則上應由藥師執行，醫師僅能在符合藥事法第一○二條規定特定情況下親自調劑。

衛生局指出，若醫師已完成正常診察及開立處方，藥品經合法調劑，之後以患者代理人或家屬身分將藥品帶回給家人使用，並不違法。

馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷說，肌腱斷裂多以超音波診斷，必要時再以核磁共振（ＭＲＩ）檢查，斷裂範圍不大且未拖延太久，通常經手術縫合恢復；但斷裂嚴重或時間過久，肌腱可能萎縮，未必能完全縫回，術後整體恢復約需三個月，通常四至六周開始復健。

台安醫院骨科主治醫師林佑璉說，ＰＲＰ（高濃度血小板血漿）是抽取自身血液，經離心提高血小板等成分濃度後注射患部，透過生長因子調節發炎反應，營造有利組織修復的環境，但ＰＲＰ並非「再生神針」，不能直接讓軟骨、肌腱或骨頭重新生長；ＰＲＰ較常應用於部分肌腱疾病、慢性發炎性運動傷害及部分退化性關節問題，但療效因人而異，年齡、血液狀況、受傷部位、疾病嚴重程度、製備方式及注射位置，都可能影響效果。