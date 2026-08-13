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搶「解缺工」頭香！晶華酒店將自海外引進37名外國技術人力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為緩解旅宿人力荒，勞動部今年起開放旅宿業自海外直接引進外國技術人力。圖為旅館示意圖。聯合報系資料照
為緩解旅宿人力荒，勞動部今年起開放旅宿業自海外直接引進外國技術人力。圖為旅館示意圖。聯合報系資料照

為緩解旅宿人力荒，勞動部今年起開放旅宿業自海外直接引進外國技術人力。據悉，歷經八個月等待，台北晶華酒店將成為全台第一家直接從海外引進外國技術人力的旅宿業者，而這37名印尼籍人力全是「回聘」的外籍實習生。

勞動部今年元月起推動「跨國技術人力精進方案」，旅宿業者每替一名最低薪的本國籍員工加薪2000元，就可按1：1比例自海外引進一名外國技術人力，投入房務、清潔及接待等旅宿服務工作，外國技術人力起薪則須達3.2萬元。勞動部也為此成立跨國勞動力延攬中心，提供專案服務。

據悉，晶華酒店今天已取得37名印尼籍外國技術人力的聘僱許可函，可啟動後續健檢、簽證、勞動契約驗證等引進流程。截至八月中旬，已有超過50家旅宿業者申請國內求才程序，需求人數超過500人。

至於與旅宿業同時開放可從海外引進外國技術人力的商港碼頭業，目前則有3家業者提出國內求才，需求人數破百人。

除了目前已可從印尼、泰國直接引進旅宿、商港碼頭業外國技術人力，勞動部也正與菲律賓、越南洽談合作事宜。據了解，雙方已取得初步共識，目前仍在進行相關程序。

缺工 人力 回聘

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