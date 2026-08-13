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71歲婦急性中風又心跳驟停…彰基跨科接力搶命成功

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
神經內科醫師李媐雁指出，游女士突發右側無力、口齒不清，確診左側大腦中動脈阻塞，團隊即時接力搶救下，成功度過危機，4月康復出院，目前門診追蹤穩定，生活可自理。圖／彰基提供
神經內科醫師李媐雁指出，游女士突發右側無力、口齒不清，確診左側大腦中動脈阻塞，團隊即時接力搶救下，成功度過危機，4月康復出院，目前門診追蹤穩定，生活可自理。圖／彰基提供

有氣喘及心臟病史的71歲游女士，今年3月因急性腦中風送至彰化基督教醫院，住院期間又接連發生心律不整、心跳驟停等危急狀況，經彰基跨專科團隊即時接力搶救下，成功度過危機，4月康復出院，目前門診追蹤穩定，生活可自理。

神經內科醫師李媐雁指出，游女士當時被兒子發現出現流口水、右側肢體無力、走路異常等症狀，直覺可能是中風，她害怕一度不願就醫，在兒子勸說下才送往彰基。經檢查診斷為左側大腦中動脈第二段阻塞的急性缺血性腦中風，嚴重程度（NIHSS）達8分，團隊立即施打靜脈血栓溶解劑，並建議進一步接受動脈取栓術。

游女士起初猶豫未同意，症狀持續惡化，NIHSS升至12分。醫療團隊再次說明病情與治療必要性後，她終於同意接受取栓，成功打通阻塞血管，但手術過程中意外出現心律不整，團隊緊急會診心臟科並以電擊治療穩定病況。

住院期間，游女士又突發心跳停止（IHCA），醫療團隊立即施行CPR，成功恢復心跳，隨後轉入加護病房密切照護。經心臟科及內科重症團隊共同治療後，順利脫離險境並轉回普通病房，病況穩定後，團隊進一步整合評估，胸腔內科調整氣喘用藥，心臟血管內科則確診游女士為陣發性上心室頻脈（PSVT）。

心臟血管內科醫師施淳友表示，反覆心律不整甚至一度導致心跳停止，是治療過程中最驚險的階段，經詳細評估找出病灶並於4月接受心導管電燒後，終於根本解決心律問題。

彰基醫療團隊指出，游女士案例凸顯跨專科合作的重要性，面對腦中風合併心律不整等複雜病況，必須在黃金時間內迅速整合神經、心臟、重症及其他專科判斷，才能提供適切治療。

彰基提醒，中風常見徵兆包括臉部歪斜、單側無力、言語不清，發現後應立即撥打119；若有心臟病、氣喘等慢性病史，就醫時也應主動告知，以協助醫療團隊及早掌握共病風險。

彰基提醒民眾，搶救腦中風謹記「臨微不亂」，及時送醫讓全家都得救。圖／彰基提供
彰基提醒民眾，搶救腦中風謹記「臨微不亂」，及時送醫讓全家都得救。圖／彰基提供

彰基心臟血管內科醫師施淳友表示，游女士反覆心律不整甚至心跳停止，經精準找出病灶並電燒治療，終於根本解決心律問題。圖／彰基提供，
彰基心臟血管內科醫師施淳友表示，游女士反覆心律不整甚至心跳停止，經精準找出病灶並電燒治療，終於根本解決心律問題。圖／彰基提供，

心跳 中風 彰化

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