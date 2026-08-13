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心臟功能僅剩15%也不放棄！鄭諭聰結合AI挑戰心血管重症極限醫療

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中榮總醫師鄭諭聰透露，未來希望能在東海開設AI醫療相關課程，把心血管重症臨床經驗與AI醫療研究成果帶進校園，讓不同領域的學生理解人工智慧如何走進醫療現場。圖／東海大學提供
台中榮總醫師鄭諭聰透露，未來希望能在東海開設AI醫療相關課程，把心血管重症臨床經驗與AI醫療研究成果帶進校園，讓不同領域的學生理解人工智慧如何走進醫療現場。圖／東海大學提供

一名冠狀動脈嚴重鈣化、多次繞道手術後再度阻塞、心臟功能僅剩15％的重症患者，在高風險下，東海大學生命科學系博士、台中榮總醫師鄭諭聰以高難度心血管介入技術成功搶救；他更將生命科學、AI與流程管理思維帶進臨床，即使面對單日一、兩百名病患的龐大門診需求，仍力求精準、高效的醫療照護。

鄭諭聰現任台中榮民總醫院心臟血管中心心血管重症加護科主任，也是東海大學生命科學系博士校友。他出身雲林麥寮教師家庭，畢業於中國醫藥大學醫學系，之後取得東海大學生命科學系博士學位，專業橫跨臨床醫學、生命科學與AI醫療研究。他也曾受邀回到東海大學演講，分享第一線臨床及跨域研究經驗。

除了精湛的心血管介入技術，AI更是鄭諭聰長期投入的重要研究領域。鄭諭聰表示，在東海攻讀生命科學博士期間，除了生物及生命科學研究，也持續鑽研AI在醫療領域的應用，思考如何透過人工智慧協助醫師面對日益龐大的醫療資訊與臨床決策需求。多年來，他已發表15篇AI醫療相關國際期刊論文，從第一線臨床問題出發，人工智慧與精準醫療結合，成功幫助許多病患度過難關。

面對單日一、兩百名病患的門診需求，鄭諭聰幽默說，他已經是台中榮總的AI醫生，持續將AI與系統化流程管理思維帶進醫療現場，透過團隊分工、資訊整合與流程優化，在提升效率的同時，更重視醫療品質與精準度。他認為，AI醫療的價值並非取代醫師，而是成為醫師的重要協作力量，協助處理龐大的醫療資訊，讓醫師把更多時間與專業留給真正需要臨床判斷與治療的患者。

東海大學校長張國恩表示，AI時代的大學教育不能再被傳統學科疆界限制。鄭諭聰從東海生命科學博士的研究訓練出發，進入心血管重症醫療第一線，又持續投入AI醫療研究，正是跨領域教育最具體的實踐。

對鄭諭聰而言，東海不只是取得博士學位的地方，更是希望將多年研究與臨床經驗重新帶回的母校。他透露，未來希望能在東海大學開設AI醫療相關課程，把心血管重症臨床經驗與15篇AI醫療研究累積的成果帶進校園，讓不同領域的學生理解人工智慧如何真正走進醫療現場。

重症 血管 東海大學

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