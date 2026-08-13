2026國際火舞藝術節 世界火焰藝術相遇漁光島

由即將成真火舞團主辦，2026國際火舞藝術節—火神祭宣布今年進入第2屆，邀請日本、菲律賓、美國、匈牙利等地的世界級火焰藝術家相遇台南漁光島，展開跨越國界的火焰藝術交流。

首屆創下22萬人潮佳績，第2屆火神祭將於10月24日至26日舉行，今年以「火作為文明的起源」為主題，從人類學會運用火開始，並用火形塑出不同文化的生活、儀式與藝術表現，從古老部落儀式文化的大溪地火刀舞，到融合光影科技與未來想像的日本雷光炎舞，透過表演詮釋火在人類文明中的意義。

文化部次長王時思今天致詞時，向團隊致上最高敬意，「看到火舞舞者楊立微在英國達人秀的表現，真的是忍不住讚嘆，尤其是提到來自台灣的那一刻，相信螢幕前面的觀眾都非常激動。」王時思說，那一刻真的為台灣驕傲，「是多少經年的努力與耕耘，才能有這麼棒，這麼美的表演。」

王時思說，台南是非常適合舉辦國際展演與節慶的城市，期待每一座城市都能用自己的文化，自己的樣子讓世界看見。

今年國際團隊包括曾登上「美國達人秀」的菲律賓漂浮棍大師Fire Chill；曾為SEKAI NOOWARI、AKB48等巨星演唱會及F1賽事打造火焰演出的日本雷光炎舞；以及曾於迪士尼、環球影城等國際舞台演出的世界級火刀藝術家蒂烏馬盧（RexTiumalu）等等。

去年參與演出的匈牙利藝術家奧爾特揚（AttilaOltyan）攜來自日本，同時也是火焰與光影跨界藝術家的妻子艾琳（Erin Oltyan）共演火舞；楊立微也將與先生、即將成真火舞團藝術總監蔡宏毅一起尬舞，讓世界看見台灣火舞躍上國際舞台的實力。

蔡宏毅會後接受媒體聯訪時表示，走過沒有舞台的10年黑暗期，從國際紅回台灣，「現在我們希望把世界帶回台灣，希望下一代的台灣表演者不用再辛苦遠征，而是待在台灣好好練習，等待世界各地的火舞者飛來台灣朝聖、交流。」

為了讓更多觀眾走近並參與火舞表演，今年推出特別企劃「藝文支持行動」，每日將有2千名額可以進到搖滾區，近距離感受世界級火焰藝術家的精彩演出，也有機會與表演者互動。

蔡宏毅表示，透過實際支持，讓每一位參與者不只是觀眾，更成為共創藝術節的力量。