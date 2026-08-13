快訊

陳幸妤轟趙建銘 把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

聽新聞
0:00 / 0:00

2026國際火舞藝術節 世界火焰藝術相遇漁光島

中央社／ 記者趙靜瑜台北13日電

由即將成真火舞團主辦，2026國際火舞藝術節—火神祭宣布今年進入第2屆，邀請日本、菲律賓、美國、匈牙利等地的世界級火焰藝術家相遇台南漁光島，展開跨越國界的火焰藝術交流。

首屆創下22萬人潮佳績，第2屆火神祭將於10月24日至26日舉行，今年以「火作為文明的起源」為主題，從人類學會運用火開始，並用火形塑出不同文化的生活、儀式與藝術表現，從古老部落儀式文化的大溪地火刀舞，到融合光影科技與未來想像的日本雷光炎舞，透過表演詮釋火在人類文明中的意義。

文化部次長王時思今天致詞時，向團隊致上最高敬意，「看到火舞舞者楊立微在英國達人秀的表現，真的是忍不住讚嘆，尤其是提到來自台灣的那一刻，相信螢幕前面的觀眾都非常激動。」王時思說，那一刻真的為台灣驕傲，「是多少經年的努力與耕耘，才能有這麼棒，這麼美的表演。」

王時思說，台南是非常適合舉辦國際展演與節慶的城市，期待每一座城市都能用自己的文化，自己的樣子讓世界看見。

今年國際團隊包括曾登上「美國達人秀」的菲律賓漂浮棍大師Fire Chill；曾為SEKAI NOOWARI、AKB48等巨星演唱會及F1賽事打造火焰演出的日本雷光炎舞；以及曾於迪士尼、環球影城等國際舞台演出的世界級火刀藝術家蒂烏馬盧（RexTiumalu）等等。

去年參與演出的匈牙利藝術家奧爾特揚（AttilaOltyan）攜來自日本，同時也是火焰與光影跨界藝術家的妻子艾琳（Erin Oltyan）共演火舞；楊立微也將與先生、即將成真火舞團藝術總監蔡宏毅一起尬舞，讓世界看見台灣火舞躍上國際舞台的實力。

蔡宏毅會後接受媒體聯訪時表示，走過沒有舞台的10年黑暗期，從國際紅回台灣，「現在我們希望把世界帶回台灣，希望下一代的台灣表演者不用再辛苦遠征，而是待在台灣好好練習，等待世界各地的火舞者飛來台灣朝聖、交流。」

為了讓更多觀眾走近並參與火舞表演，今年推出特別企劃「藝文支持行動」，每日將有2千名額可以進到搖滾區，近距離感受世界級火焰藝術家的精彩演出，也有機會與表演者互動。

蔡宏毅表示，透過實際支持，讓每一位參與者不只是觀眾，更成為共創藝術節的力量。

漁光島 藝術節 藝術

延伸閱讀

台灣藝術家前進多倫多夏日藝術節 探問當代議題

攜手畫廊產業進軍國際 文化部黑潮計畫10月徵件

融合東西方元素 台8線樂團赴巴西爵士音樂節交流

成大宋江陣首度赴日本仙台展演 推廣台灣傳統文化

相關新聞

陳幸妤轟趙建銘…把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。據骨科醫師指出，事實上肩膀肌腱斷裂和五十肩有明顯的分別，是骨科或是復健科常見的疾病，也有可茲辨別的不同處。

是否違法？陳幸妤曝肩腱斷裂5年回家打類固醇 衛福部說話了

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇疑義一節，醫師執行醫療業務須遵守「醫師法」規定，如有無製作病歷、載明處方等，實際情形是否違法，則須台南市政府衛生局進一步調查。

養生婦肛門口驚見3公分腫瘤…竟是3期癌！醫曝：直腸癌早期「無感」

72歲盧姓婦人重視養生，身體無異樣，直到糞便潛血篩檢異常，確診中低位直腸癌，腫瘤有3、4公分大，距離肛門僅5公分，若依傳統治療恐切除直腸與肛門，終身必須使用人工肛門，經女兒尋求第二意見後，接受TNT全期新輔助治療，放化療後密切追蹤，免開刀，成功保住肛門，今年滿5年都未復發。

陳幸妤Google評論開撕趙建銘 精神科醫揭「玉石俱焚」心態背後原因

前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。精神科醫師楊聰財表示，親密關係遭背叛後，公開聲討甚至產生「玉石俱焚」念頭，背後常是無助與創傷，可從生理、心理、社會及精神靈性4層面逐步療癒。

秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

趙建銘挨轟醫術差…陳幸妤再爆肩傷「回家打類固醇」 台南衛生局要查了

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝早已和趙建銘離婚，且肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸、類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇，實際情形是否違法，則須...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。