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麥當勞2產品剛開賣就下架 桃園衛生局：食材驗出不得檢出物

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。圖／桃園市衛生局提供
台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。圖／桃園市衛生局提供

台灣麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」因主食材驗出人工合成抗生素，開賣一天就緊急下架。桃園市衛生局今早接獲進口業者主動通報，已會同衛福部食藥署前往稽查，目前業者進口數量與回收數量還在清查。

桃園市衛生局指出，依食安法規定，該動物用藥是必須在魚蝦蟹等水產方面零檢出，在蝦排等加工品無明確規範，業者是自主檢驗發現並主動通報，後續將與食藥署討論如何處置。

桃園市衛生局指出，麥當勞產品中的蝦排進口業者主動通報，蝦排經自主檢驗，其中動物用藥「硝基呋喃代謝物」0.7ppb超標。硝基呋喃類為人工合成抗菌劑，依我國動物用藥殘留相關規定，食品中硝基呋喃代謝物不得檢出。本案為業者自主檢驗結果，衛生局將進一步確認檢驗項目、方法及相關資料，作為後續法規認定及處理依據。

衛生局表示，依「食品安全衛生管理法」第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報地方主管機關。經查該產品僅供應麥當勞，目前業者已啟動產品預防性下架及回收作業，預計於8月15日完成回收。

衛生局也說，依台灣麥當勞公告，已全面停用相關蝦排，自8月13日上午10時30分起，全台麥當勞餐廳暫停販售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」。衛生局將持續確認產品進口數量、供應流向、庫存及實際回收情形，並依後續查核及檢驗結果依法辦理。民眾如仍持有相關產品，應停止食用，並留意台灣麥當勞後續公布之退款及處理方式；如有身體不適或個別健康疑慮，可視需要就醫諮詢。

台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。圖／桃園市衛生局提供
台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。圖／桃園市衛生局提供

麥當勞 衛生局 食材 下架

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